Un ciudadano ruso inició una demanda contra la empresa Apple por daños morales al asegurar que una aplicación de iPhone lo "convirtió" en homosexual.

La supuesta víctima, de apellido Razumilov, reclamó ante la Justicia una indemnización de un millón de rublos, cerca de 15000 dólares, debido a que meses atrás recibió una criptomoneda llamada “ GayCoin” en un app del celular, en lugar de los Bitcoins encargados por él.

Su abogado, Sapizhat Gusnieva, sostuvo que la acusación es grave y sufrió daños. Al recibir la criptomoneda, le llegó un mensaje que decía: "No juzgue antes de probarlo”, por lo que el defensor explicó en su demanda: “En efecto, pensé cómo podía juzgar algo sin probarlo. Entonces decidí probar las relaciones homosexuales. Dos meses más tarde trabé una relación íntima con alguien de mi mismo sexo y ahora no puedo dar marcha atrás”.

“ Apple es responsable por sus programas, de lo que ofrece”, agregó el letrado y apuntó que su fefendido “mantenía una relación estable con una mujer” antes de este suceso.

“Tengo un novio estable y no sé cómo explicarles todo esto a mis padres. Mi vida ha cambiado para peor y no volverá nunca a ser normal. Manipulándome, Apple me empujó hacia la homosexualidad”, dijo el hombre que le echa la culpa a la empresa por su orientación sexual.

Gusnieva indicó que su defendido sufrió “sufrimiento moral y daño psicológico” y está “asustado” por lo ocurrido. El próximo 17 de octubre se conocerá la sentencia final de la justicia rusa sobre la llamativa demanda.