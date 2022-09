Hace tiempo que se volvió común que las personas se filmen realizando bromas a sus parejas y publiquen las reacciones en las redes sociales. Sin embargo, a veces puede no salir como se espera y, por el contrario, terminar en un descontrol.

Esto le sucedió a Carlos, un joven mexicano que compartió en su cuenta personal de TikTok "charly_whest" una broma que le hizo a su novia. A ella no le gustó y reaccionó de una manera inesperada que generó muchos comentarios de usuarios que opinaron al respecto.

Para realizarla, el hombre ocultó una cámara con el objetivo de guardar el momento sin que ella se entere. Además, la situación incluyó a Karely Ruiz, una influencer que quedó en el medio y no tiene nada que ver en la relación del protagonista.

Cuál fue la broma que le realizó el protagonista a su novia y luego subió a TikTok

Carlos decidió poner como fondo de pantalla de bloqueo una foto de Karely donde se la ve posando con un vestido rosa. Minutos más tarde, simuló llegar a su casa, apoyar el celular en un mueble, saludar a su pareja y ponerse a conversar como cualquier día normal.

Luego él se alejó y fingió la llegada de una notificación. "Mi amor, ¿me llegó un mensaje?", se lo escucha preguntar en el video. Como le pidió que se fije quién era, su novia intentó desbloquear el dispositivo y vio la foto.

"¿Esta pinche vieja quién es? ¿Por qué quitaste nuestra foto?", preguntó la mujer. Enojada, comenzó a tirar algunos objetos que estaban apoyados en el mueble, por lo que Carlos le reveló en poco tiempo y repetidas veces que se trataba de "una broma".

Por la repercusión que generó la situación, el video ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y 160 mil "me gusta". Los usuarios de TikTok dieron su opinión y, mientras que algunos consideraron que él se equivocó al realizar ese tipo de chiste, a otros les llamó la atención la reacción de la joven.

"No controla su temperamento", "No permitas que te agreda", "Sal de ahí soldado", fueron algunos de los comentarios de apoyo hacia el joven. Por otro lado, algunos usuarios no coincidieron con esta postura: "Cómo hacer que tu novia se sienta insegura", "No termino de entender la necesidad de hacer eso y decirle 'tóxica' a una persona que evidentemente ya le había encontrado algo así", "No tienes idea cómo duelen esas 'bromitas'", escribieron.