El vestido de la menor.

La madre de la menor habló a lo medios.

La escuela preescolar que prohibió usar el vesitdo.

En la localidad canadiense de Winnipeg, la escuela preescolar Little Years Nursery School le comunicó a los padres de una nena de tres años que queda terminantemente prohibido usar vestidos.La prenda que usóes su favorita y fue señalada por la institución por vestirse de manera "inapropiada". Sus padresquedaron horrorizados por la noticia y fueron a los medios locales para hacerse oír.Las autoridades escolares argumentaron que el vestido de Lola tenían menos de dos pulgadas de ancho en sus hombros, lo que está prohibido por su política interna. Su madre, Sadie, relató que su hija de 3 años no comprendía qué sucedía."Ella no va a entender. Va a pensar que tal vez hizo algo mal, cuando no lo hizo y va a cuestionar su propio cuerpo. A su edad no corresponde preocuparse por algo así. No creo que ninguna chica de ninguna edad deba preocuparse por cuanta piel está exponiendo", relató.El problema surgió cuando la temperatura en Winnipeg subió a 30ºC. "Su mamá eligió el vestido preferido de nuestra hija y pensó que se veía perfecto. Eso es todo", dijo su padre.El director de la escuela, fuertemente criticado, respondió a los medios: "Creemos que la discreción y el respeto es la mejor manera de fomentar las buenas practicas".