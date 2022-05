Hay gente más o menos escéptica a los fenómenos paranormales o a aquellos sucesos que escapan a nuestra lógica racional. Espíritus o fantasmas, duendes, ovnis, brujas y cualquier tipo de aparición que no encaja con nuestra racionalidad.

Pero dicen que esa desconfianza dura hasta que te sucede. Es más, cuando alguien dice, fehacientemente, que vio algún ser no humano, hasta a los más desconfiados y racionales dudan sin decirlo. En este caso, una mujer aseguró a través de su cuenta de Facebook que vio una bruja.

De nombre Luz Ivanita en su perfil. La joven no insinuó haberla visto sino que lo aseguró tenazmente, lo que hizo temblar hasta a los más descreídos: “Gente, acabo de ver una bruja en el barrio Belgrano, vestida de negro, flotando en un techo de una casa. No es joda, fueron unos minutos encima. Como que atravesó el techo. No lo puedo explicar”, reveló la chica, oriunda de Río Gallegos.

Ante los comentarios de algunos usuarios poniendo en duda el relato de la joven, ella se defendió como pudo: “No estoy fumada, ¡Fue a plena luz del día!”, aseguró.

El mito de la hija bruja y el hijo lobizón

En nuestro país existen una gran variedad de mitos y leyendas: el Duende en Salta o El Pombero en Corrientes. También, existen muchas historias que hablan de la séptima hija mujer, que se transformaría en bruja, en tanto que el séptimo hijo varón se transformaría en hombre lobo.

Pero el mito incluye una forma de evitarlo: el niño o la niña debe ser apadrinada por el mismísimo presidente de la Nación. Increíblemente, esto es posible. Amparado por la Ley 20.843 de "padrinazgo presidencial" cualquier ciudadano puede ser apadrinado por el presidente de la Nación en funciones cuando el mismo sea la o el séptimo, según dicta la tradición.

Así filman a supuesta bruja en el techo de una casa

La sociedad de Santander de Quilichao, Colombia, quedó sorprendida y paralizada en los últimos días ante la aparición de un ser extraño en el municipio. Según contaron los vecinos se trata de una supuesta bruja.

El hecho quedó registrado en las redes sociales y los usuarios generaron debate para verificar si el caso fue real o no. La mujer que tenía características de bruja, estaba parada en el techo de una de las casas de los vecinos de la zona. En el transcurso del video, muestran la parte en la que la persona estaba sentada en la parte de arriba de una de las instalaciones.

El aspecto de la supuesta bruja tenía una sombra oscura y parecía que estaba sentada en el aire, incluso algunos decían que parecía estar volando. Ante la mirada de todos los vecinos, el fenómeno no se intimidó en absoluto.

En el corto tiempo de grabación, al final del video, la ‘bruja’ desaparece por el costado, como si estuviera deslizándose.