En Estados Unidos nació una perrita con seis patas, dos colas y dos aparatos reproductivos. Especialistas sostienen que estas malformaciones se deben a complicaciones genéticas y calificaron su llegada a la vida como “un verdadero milagro”.

La familia de la pequeña le hizo una cuenta de Facebook en donde relatan la evolución diaria de la mascota. “Soy Skipper una mezcla de Border Collie australiano. Salí al mundo hace tan solo seis días en el Hospital Veterinario Neel de Oklahoma. Desde entonces, no he dejado de sorprender, tanto al personal que allí trabaja como al mundo entero”, escribieron en su perfil, en el que miles de usuarios no paran de conmoverse ante esta enternecedora historia.

Actualmente, expertos afirman que el animal puede llegar a necesitar de un tratamiento permanente para seguir con vida, además de fisioterapia y algo que lo ayude en cuanto a su movilidad. Por otro lado, requiere de una mamadera para alimentarse dado que su madre lo rechazó al nacer.

“Necesitará muchas visitas al veterinario y, posiblemente, una cirugía para solucionar algunos problemas en caso de que surjan. Lo importante hoy es que está vivo y se lo ve sano. Estamos orgullosos de formar parte de este milagro”, indicó uno de los médicos, según consignó el medio británico The Sun.

La pequeña Skipper ya se encuentra en casa con su familia, quienes garantizaron que harán todo lo posible por cuidarla. “Estamos muy conmovidos por todo que pasó. Nuestra mayor preocupación hoy es que ella no sienta dolor y se sienta cómoda por el resto de su vida”, sostuvieron sus dueños al medio británico.