Un hombre de la localidad de Prudhoe, en Gateshead, Reino Unido, encontró un pezón de cerdo en una hamburguesa de la conocida cadena de comida rápida y, por ese motivo, juró hacerse vegano.

Simon Robinson, de 27 años, admitió que tiene un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que lo lleva a revisar minuciosamente cada alimento. Fue en ese contexto que encontró que la panceta con la que venía acompañada su hamburguesa estaba formada por un pezón de cerdo.

Cuando Robinson elevó el reclamo a la gerencia de la empresa del restaurante, aseguró que le habían prometido que iban a enviar la muestra para que los científicos pudieran enviarlo a un laboratorio. Sin embargo, el hombre no quiso entregar esa porción de la hamburguesa porque no quiere que “desaparezcan la evidencia”.

La hamburguesa llevaba un pezón de cerdo como ingrediente.

La indignación del denunciante fue tal que decidió llevarle el pezón de cerdo a su madre, para que ella lo asesore sobre si debía reclamar ante algún organismo o no hacer nada.

"Es una delicia bastante común obtener un rollo de tocino de McDonald's Siempre abro y miro lo que hay dentro porque tengo TOC. No me atrevo a comerlo, pero sí me comí el resto del rollo de panceta. Me comuniqué con McDonald's, quien me dijo que tenía que entregárselo para que lo enviaran a un laboratorio”, dijo Robinson según fue citado por el medio británico Mirror. "Estoy considerando volverme vegano", remarcó.

En ese sentido, la mujer estuvo de acuerdo en que en la hamburguesa de McDonald’s había un pezón de cerdo, pero la empresa lo negó, ya que el cliente de la hamburguesería se negó a enviar la evidencia para su análisis.

El pezón de cerdo hallado por el cliente.

En un comunicado, la cadena de comida rápida aclaró que usa “tocino” en todos su “rollos de tocino” y “debido a la ubicación de donde se toma este corte”, están seguros de que “el cliente está equivocado”.

Asimismo, McDonald’s informó que Robinson fue bien atendido mediante el servicio al cliente, a fin de que le ofrezcan una solución al reclamo. Sin embargo, las explicaciones no fueron las suficientes, por lo que Robinson juró volverse vegano tras los hechos.

Al parecer no es la primera vez que un amante de esa cadena de comida rápida encontró algo desagradable dentro de su hamburguesa. Según el medio Mirror, dos clientes quedaron atónitos al hallar una babosa dentro de una hamburguesa a principios de julio pasado.

Los denunciantes, Aimee Welch y su novio Josh Bakin, mordieron un bocado de la hamburguesa servida por una sucursal en el Festival Park, Stoke-on-Trent. Aimee, de 18 años, dijo que cuando Josh abrió su BBQ Bacon Stack, encontró la babosa, en lugar de los famosos pepinillos agridulces que prepara la franquicia.