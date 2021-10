Las rave, como se las conoce tradicionalmente a las fiestas electrónica, pueden ser muy divertidas, pero en algunas ocasiones también resultan muy peligrosas si los organizadores no cumplen con los requisitos mínimos para que el evento transcura sin inconvenientes.

Existen antecendentes de fiestas que no terminaron bien en Argentina, pero no es fenómeno exclusivo del país. Es así que en los últimos días cobró revancia la experiencia casi mortal que vivió un joven colombiano, oriundo de Bucaramanga, y que se volvió viral

"Hilo de cómo me pude morir por una bacteria, x meterme a la piscina en un rave 'poolparty'", escribió el muchacho, cuyo nombre de perfil es @romanoix__, en su cuenta de Twitter. La publicación ya tiene más de 12 mil retuis y superó los 80 mil me gusta.

Hilo de cómo me pude morir por una bacteria, x meterme a la piscina en un rave "poolparty" pic.twitter.com/x3lJjOVdoV — Don Omar (@romanoix__) October 6, 2021

Todo empezó el 11 de septiembre en un rave con poolparty. "Bailé y jodí, al día siguiente en el after/remate, cuando empezó a hacer sol, quise entrar a la piscina", contó. En ese entonces nunca imaginó lo que le iba a pasar.

Según describió: "La piscina se veía bien, su agua tenía un color normal, me bañé un rato hasta que en cierto momento un poco de agua entró a mi boca, y su sabor era horrible". Fue ahí que decidió salir, pero en un descuido se cortó el dedo gordo del pie con el piso de la pileta.

"No le presté mucha atención al incidente, el evento concluyó y aproximadamente a los 3 días empecé a sentir una molestia en mi muñeca, la zona estaba sensible y un poco inflamada", relató.

Su hilo de Twitter continuó con los síntomas que comenzó a desarrollar en los días siguientes. "Tenía inflamado el brazo, la muñeca y mi mano, la zona no podía rozar, me dolía y sentía presión, tenía ronchas, decidí ir a urgencias, solo me dijeron que era un piquete de zancudo infectado y no hicieron nada, unas pastillas y no más", escribió.

Sin embargo, su brazo cada vez se ponía peor, y la zona continuaba inflamándose cada vez más.

Así tenía el brazo el joven que se agarró una bacteria y compartió su historia en Twitter.

Luego de una semana, según sostuvo, la sensación era insoportable: "No aguanté más y decidí intentar drenar el absceso". Y si bien con los días, la herida se empezó a secar, nunca cicatrizó. "Siempre me estaba saliendo sangre muy aguada y materia en ocasiones", agregó.

Luego, comenzó a sentir y una sensación extraña en la pierna, más precisamente en el muslo izquierdo, y empezó a desarrollar los mismos síntomas de la primer herida.

La situación lo puso en alerta, y junto a sus padres, consultó a un médico privada, luego de quedar inconforme con el trato que recibió en el hospiltal. ¿Cuál fue le diágnostico? El doctor con simplemente ver heridas le advirtió que tenía una bacteria en la sangre: Ántrax cutáneo.

¿Qué es el Ántrax cutáneo?

Se trata de una enfermedad bacteriana poco frecuente pero grave que es ocasionada por una bacteria formadora de esporas. Afecta principalmente a los animales. Los humanos pueden infectarse mediante el contacto con un animal infectado o al inhalar esporas.

Los síntomas dependen de la vía de infección. Pueden variar desde una úlcera cutánea con una costra oscura hasta dificultad para respirar.

El tratamiento antibiótico cura la mayoría de las infecciones. El ántrax inhalado es más difícil de tratar y puede ser mortal. Sin tratamiento, hasta el 20% de las personas con ántrax cutáneo corren riesgo de muerte. No obstante, con el tratamiento adecuado, prácticamente todos los pacientes con ántrax cutáneo sobreviven.

¿Cómo continuó la historia viral de Twitter?

"Nos explicó qué el contagio humano ocurre por el consumo de carnes de animales enfermos (cuando es intestinal) o por contacto a través de una puerta de entrada en la piel (la herida del pie) con la bacteria estancada en agua contaminada", relató romanoix.

Cuando le preguntó al médico que hubiese pasado si continuaba sin tratarse, el especialista le indicó: "La bacteria seguiría moviéndose y estableciéndose en diferentes lugares, se curaría un lugar y saldría en otro, y si se dejaba pasar los días, podía correr riesgos sus tejidos, músculos y si alcanzaba el hueso, podría necesitar amputación o y hasta morir".

"De una inicié tratamiento con Ceftriaxona y cefazolina, también con antiparasitarios para que si la bacteria estaba tomando fuerza en el sistema digestivo, le mataran la mamá, el papá y si la abuelita estaba muerta la desenterrara y la volviera a matar", contó con humor.

De una inicié tratamiento con Ceftriaxona y cefazolina,antibióticos re hptas, también con antiparasitarios para que si la bacteria estaba tomando fuerza en el sistema digestivo, le mataran la mamá, el papá y si la abuelita estaba muerta la desenterrara y la volviera a matar pic.twitter.com/U3izhHm5sB — Don Omar (@romanoix__) October 6, 2021

El pasado martes, cuando decidió compartir la historia en Twitter, recibió los resultados de los análisís y todo estaba bien. Además, las heridas se están terminando de curar.

No obstante, el susto le sirvió como enseñanza y decidió hacer público lo que le ocurrió para que otro jóvenes tomen conciencia: "La metida a esa piscina me salió casi por 500.000 pesos (unos 13 mil pesos argentinos)".

"Conclusión para organizadores de eventos: panas, si van a ofrecer algo, preocupénse por la integridad de los asistentes, la higiene, verifiquen la piscina si piensan dejar que la usen, no piensen solo en plataplataplata", añadió.

Y también les dejó un mensaje a los posibles asistentes de otras raves: "No se confíen, cuídense mucho, si los organizadores no les dan la seguridad, no se metan a piscinas, no tomen agua en cualquier lado, ese día sólo tres personas nos metimos, los otros dos se salieron super rápido (supongo por el sabor del agua)".

"Toda esta vaina me paso mientras organizaba un toque en una finca para mi cumple, ahorita en mi octubre. Ahora estoy en quiebra y no puedo tomar alcohol como hasta diciembre:) Se cuidan, gracias x leer y perdón lo explícito, pero es para q pillen q nunca se sabe, los tqm", concluyó.