Steve Austin, quien durante sus años de luchador utilizó el pseudónimo de "Stone Cold" en su paso por la cadena de entretenimiento de la "WWE", brindó una entrevista a "The Sun", en la que hizo un repaso de su carrera y contó detalles de un escatológico episodio vivido en el ring.

El peleador yanqui recordó su histórico combate ante Yokozuna durante una gira por Sudáfrica en 1996, que quedó en la historia por el momento en el que al gigante se le rompieron las cuerdas del cuadrilátero y sufrió un accidente que lo hizo perder la batalla.

Uno de los momentos álgidos de la pelea. (Foto: WWE)

"Cuando me levantó y me abofeteó, pasaron cosas. Algo se me salió por abajo. Afortunadamente, tenía una malla negra", contó entre risas. "Estaba tirado allí sobre la lona y me defequé encima. Lo miré y le dije: 'Vayámonos a casa', que en el diccionario de la lucha libre significa 'terminemos el acto y vayámonos de aquí'", repasó.

El "sorpresivo" acontecimiento había sido un rumor durante más de veinte años, hasta que finalmente Austin confirmó que sí, efectivamente se había "hecho encima".