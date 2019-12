Un pez gato o bagre cayó del cielo y rompió el parabrisas de un auto en marcha que conducía una mujer oriunda de Carolina del Norte, Estados Unidos, tras ser arrojado por un pájaro.

Rhesa Walston regresaba a su casa cuando vio un pájaro que llevaba un pez gato justo delante de ella. "Fue uno de esos momentos de cámara lenta en la vida. Vi el pez y vi cómo lo arrojaba", relató la mujer en declaraciones a ABC News 4. Sin tiempo para reaccionar, el bagre se estrelló contra el parabrisas de su coche, y destruyó el vidrio en la parte del copiloto.

Al frenar y corroborar que su hija, quien iba sentada en el asiento de atrás, se encontraba bien, la mujer comenzó a buscar el pez fuera del auto para luego difundir esas imágenes. Con la ayuda de su marido y un amigo, finalmente pudieron encontrar al bagre.

Así quedó el auto luego del episodio.

La mujer compartió las fotos en las redes sociales.

Tras el insólito episodio, la mujer publicó las fotos y compartió su experiencia en Facebook y, rápidamente, su posteo se volvió viral. "Esta noche he golpeado a un bagre de camino a casa de mis madres. Gracias Brandi Barrow y a Stuart Barrow por venir a ayudarnos y encontrar el pez... Porque de verdad, quién me iba a creer si no huiera tenido el pez", escribió Walston.

El seguro se hizo cargo del nuevo parabrisas de Walston, aunque deberá pagar 250 dólares.