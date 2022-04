Desde hace un tiempo, un mozo tuvo la ingeniosa idea de crearse una cuenta de Twitter con el nombre de "Soy Camarero", para poder publicar todas aquellas injusticias que reciben los que trabajan en hostelería.

La cuenta logró convertirse rápidamente en un éxito, obteniendo más de 38.000 seguidores. Incluso, en Instagram también logró ser un gran vocero, y ya hay más de 300 mil personas que lo siguen para ver sus historias diarias.

A través de su cuenta de Twitter, el camarero aprovecha para mostrar las situaciones que debe atravesar constantemente solo por trabajar en hostelería. Con su característico humor, muchos de sus tuits se tratan de memes o bromas que él mismo se hace.

Una de las últimas publicaciones de "Soy Camarero" se volvió viral automáticamente, superando los 17 mil "Me gusta" en horas. En dicho posteo, el tuitero escribió: "Cuando vas a alquilar un piso, pero trabajas en hostelería", junto con una imagen de un chat de WhatsApp, en donde se puede leer la breve conversación que tuvo con quien iba a ser su casero.

La polémica conversación que se convirtió en viral.

Las preguntas del casero indignaron a los usuarios de Twitter

A raíz de la viralización del tuit, comenzaron a aparecer cada vez más usuarios indignados por las preguntas fueras de lugar que le realizó su posible casero: "¿Qué tiene que ver trabajar en hostelería? ¿Prefieren que se dediquen al narcotráfico?", escribió uno de ellos.

"No quieren inmigrantes, no quieren gente LGTBI, no quieren mascotas, no quieren que tengas curros de pobres. En definitiva, no quieren que existamos, pero eso no lo dicen. Igual es demasiado explícito", fue otro de los comentarios que obtuvo la publicación.

También hubo quienes no lograron siquiera entender el planteo del casero y apuntaron contra su accionar: "Es tan increíble que me parece increíble, me parece una conversación absurda, yo ya lo descartaría por lo agresivo en sus respuestas".

Alejándose un poco de su característico humor, "Soy Camarero" volvió a abrir un debate acerca de las injustas situaciones que deben vivir aquellos que se dedican a la hostelería.

Otro tuit que causó una gran revolución en las redes.

Los tuits en forma de apoyo para quienes trabajan en el sector de hostelería no pararon de llegar, y el joven logró, una vez más, causar un gran revuelo.

Al tomar conciencia sobre la enorme repercusión que obtuvo al subir algunas conversaciones de WhatsApp, el camarero viral volvió a hacer lo suyo, y publicó otro nuevo chat que logró más de 46 mil "Me gusta".