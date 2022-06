En las redes sociales, y en especial en Twitter, suele circular material de todo tipo: quejas, situaciones de la vida cotidiana, humor, información de actualidad y más, con el fin de generar conversación entre los usuarios y usuarias. En este caso, una ilusión óptica salida de una imagen del rodaje de la nueva película de Barbie, dio que hablar en la plataforma del pajarito.

La nueva producción de Warner Bross, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y con la dirección de Greta Gerwig, llegaría a los cines el 21 de julio de 2023 pero ya se conocieron las primeras imágenes del rodaje.

Las postales de las grabaciones ya circulan hace varios días en las redes sociales, y los fanáticos están colmados de ansiedad por asistir al estreno del film que se anunció ya en 2014.

En los últimos días, un usuario de Twitter publicó una de las fotos, donde Robbie y Gosling andan en rollers vestidos completamente de colores flúor, lookeados como los personajes Barbie y Ken, ciruclando por lo que sería una caminera al costado de una playa.

No hay forma de que no sea un peliculón. #Barbie pic.twitter.com/B9lxYzPd99 — Lucas Baini�� | Cámara en Mano (@Lbaini) June 28, 2022

Detrás de ellos, se puede ver a varias personas tomando fotos, quizás sorprendidos por la aparición de los actores en medio del balneario. A la izquierda puede verse una mujer de rojo sosteniendo su celular y, a la derecha, otra mujer también registrando el momento, con un atuendo que llamó muchísimo la atención de la comunidad tuitera.

“No hay forma de que no sea un peliculón”, tituló el usuario @Lbaini al posteo, junto a la imagen de los actores. Pero la atención de los internautas se corrió de foco hacia la mujer de la derecha, quien vestía un bikini de color “nude” que, mirándola rápidamente, daba la sensación de que estaba completamente desnuda.

Los usuarios repararon rápidamente en la ilusión óptica y comenzaron a comentar el post, para confirmar que no solo a ellos les había provocado esa sensación: “Díganme qué no fui la única ¡por favor!”. “Flashé que la mina de atrás estaba en bolas. Ayuda”. “No usen bikinis color nude. Por su vida”. “Pensé que la de bikini estaba en pelotas”, fueron solo algunos de los comentarios.

Y otros continuaron: “Jajaja nadie prestó atención a la Barbie.. todos mirando a la mina de atrás que saca la foto”. “RT si vos también pensaste que la de atrás a la derecha estaba en bolas”. “La muchacha de la derecha me ha puesto muy nervioso unos segundos”. “Me tuve que detener un momento porque parece que la mujer de atrás no trae ropa, pero es que tiene el mismo color de su piel”.