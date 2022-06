Ricardo Arjona vivió un desconcertante momento durante el show que brindó en Miami: una mujer del público quedó con el torso desnudo en pleno concierto y al verla el cantante se olvidó la letra.

El video se volvió viral y la encargada de compartirlo en las redes sociales fue la osada espectadora. “Mi momento, mi instante, y hacerlo confundirse. Ufff. Ya, no más que me reviento de emoción”, escribió Rocío Gallardo en su cuenta de Instagram.

El episodio ocurrió mientras el cantautor guatemalteco interpretaba Desnuda, uno de los singles del disco Sin daños a terceros, publicado en 1998.

"No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros. El compás de tus pechos aventureros víctimas de la gravedad. Será porque no me gusta la tapicería, que creo que tu desnudes, es tu mejor lencería", dicen los primeros versos y al parecer Gallardo se lo tomó con literalidad.

Si la mujer bien se cubrió los pechos con sus brazos, el músico no pudo ocultar su sorpresa. Mientras revoleaba la blusa, logró acaparar la atención de Arjona, quién no podía creer lo que estaba pasando. Al grito de "¡Me miró!, ¡Me miró!", la joven celebraba la reacción del cantante, que luego volvió a hablarle directamente y expresó: "Me olvidé la letra y todo".

Rápidamente, Rocío le dijo al intérprete que se encontraba con su esposo, quién aprobada la osadía. A lo que el cantante preguntó "¿Si?", y siguió entonando el estribillo de la canción que rezaba: " Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor, que el de tu piel ajustada a tu figura".

Ricardo Arjona se sorprendió al ver a la espectadora con el torso desnudo.

Tras lo ocurrido, el video se viralizó y Rocío no escapó a los halagos y a las críticas. Es por eso que hace unas horas agradeció los mensajes de cariño y habló de su accionar: “Que me quiten lo bailado, que lo vivido no me lo va a quitar nadie”, escribió la mujer.

Y agregó: “Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo, y no me importa un bledo el qué diran”. A modo de cierre, aclaró que en el recital, además de su marido, también estaban su suegra, su cuñado y un primo.

Esta no es la primera vez que en un concierto del cantante guatemalteco sucede algo parecido. En abril de este año, en durante una presentación en Texas, una fanática no dudó en quitarse su vestido y quedarse en ropa interior.

Ricardo Arjona en Argentina

Muy pronto Ricardo Arjona regresará a la Argentina. El cantante guatemalteco anunció a fines del año pasado tres fechas en el Movistar Arena para los días 5, 6 y 7 de agosto para presentar su último, trabajo, Blanco y Negro, y las agotó.

Las entradas para el primer show salieron a la venta el 20 de diciembre y se agotaron en 60 minutos. Inmediatamente, se agregaron dos nuevas fechas y también se vendieron todas. Luego agregó una tercera para el 18 de agosto y ocurrió lo mismo.

Ante tal demanda, el artista agregó dos nuevas funciones: 19 y 20 de agosto, que aún tienen localidades disponibles.

Arjona posee un récord histórico en nuestro país luego de haber realizado 34 shows en el estadio Luna Park, 8 en Geba, 5 en el estadio de Vélez y 5 en el DirecTV Arena.