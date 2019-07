Fermin Bo saltó a la popularidad por los divertidos videos que "cuelga" en Instagram riéndose de situaciones de la vida cotidiana y que hoy le permiten tener más de 255.000 seguidores con los interactúa día a día.

Más allá de sus ingeniosos posteos, el instagramer saltó aún más a la fama cuando en una juguetería de la ciudad estadounidense de Boston tomó un muñeco de Toy Story y este comenzó a mover la cabeza sin ninguna explicación.

El joven habló con Crónica.com.ar sobre cómo vivió esa situación que hizo que su historia en la citada red social sea compartida miles de veces y sea noticia en Paraguay, México y Chile entre otro países.

"Todo comenzó cuando estaba en una juguetería y vi estos muñecos de Toy Story, que no están en la Argentina y comencé a cantar la canción de la película para hacerle pasar vergüenza a mi hermana", comentó.

"Me parecía que ese momento estaba copado y decidí subir una historia ilustrando ese momento para que opinen mis seguidores", agregó.

El escalofriante momento que vivió un #instagramer al comprarse un muñeco de #ToyStory4 pic.twitter.com/KYII5rlFLP — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) July 23, 2019

Fermin Bo comentó que se retiró del comercio y se quedó con ganas de comprar a "Buzz Lightyear", pero cuando apenas había recorrido unos pocos metros, su celular estalló de notificaciones que indicaban que cientas de personas habían compartido ese extraño momento.

Cuando se puso a ver un posteo de Twitter sobre alguien que había capturado la grabación, aseguró que "le dio pánico" ver cómo la cabeza del muñeco se movió.

Este momento viralizado generó controversia entre los internautas. "Algunos creen que no se movió nunca el muñeco, pero para mí fue real", afirmó. "En ningún lugar de la caja había ninguna indicación de que se podía activar por voz", añadió.

Para sacarse la duda, el influencer decidió regresar al local y comprobar con sus propios ojos si es que Buzz Lightyear "estaba vivo o no".

"Sacudí la caja pero no hubo caso, no se movió ni pasó nada, eso me llamó más la atención todavía", concluyó y aseguró que va a comprar el "chiche" que le hizo pasar un "escalofriante momento".