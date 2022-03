Seguramente has oído hablar que dos personas nunca se cruzan por casualidad. Si estás de acuerdo con eso, seguramente creés en el destino. Y, si es así, tenés que conocer esta inesperada y tierna historia.

Comenzó un día cualquiera, cuando una joven canadiense se dispuso a realizar una tarea de las más cotidianas y rutinarias, como hacer las compras en el super. Pero ese día, algo fue diferente.

.

Al ingresar, la joven vio a un muchacho sin techo en la puerta del comercio y quiso darle algo de plata. Para su sorpresa, el chico no le aceptó lo que para ella era una limosna: “Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero pero no lo aceptó", recordó la mujer.

Así fue como ingresó al lugar e hizo sus compras. Pero algo extraño le sucedió con aquella persona que solo había visto algunos segundos: “No podía dejar de pensar en él", asegura.

Jasmine y Macauley fueron a almorzar y ella lo invitó a su casa.

Al salir, el joven se ofreció a colaborar con sus bolsas: "Fue cuando me preguntó si necesitaba ayuda para poner mis cosas en un taxi, y le dije que sí", relató. Tras intercambiar algunas palabras, la chica insistió con el acercamiento y lo invitó a comer algo. Ahora sí, él aceptó y terminaron cenando juntos.

Durante la comida, Macauley Murchie y Jasmine Grogan tuvieron una larga charla y la química fue instantánea. Al terminar la velada, ella le compró un pequeño teléfono celular para que no perdieran el contacto: "Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto. No podía dejar de pensar en él”, contó ella al medio Daily Star.

Sorprendido y agradecido por tanta amabilidad, el muchacho hizo uso de su móvil nuevo y le mandó un mensaje que decía: “Me alegraste el día, muchas gracias por todo, eres increíble. No puedo dejar de pensar en ti”.

Y ella respondió, redoblando la apuesta: “No tienes que agradecerme, tampoco puedo sacarte de mi mente”. Tras intercambiar algunos mensajes de texto, ella fue por más y lo invitó a almorzar.

Luego de una amena comida, Jasmine avanzó aún más y lo invitó a su casa: "Le compré ropa nueva y le dije que podía quedarse a pasar la noche, pero terminó quedándose mucho más de una noche", bromeó.

La historia de un “flechazo” en el supermercado

Hoy, a la distancia, Jasmine no duda: "Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí. Fue muy amable", recuerda con nostalgia aquel día en que se miraron por primera vez.

Luego de los primeros encuentros, el proceso de “transformación” en la vida de Macauley continuó acelerándose: “Tuvimos varias citas, finalmente se afeitó la barba, se puso dientes nuevos y consiguió un muy buen trabajo", detalló la joven al mismo medio.

Hoy Jasmine y Macauley están felizmente casados y tienen dos hijos. Fue ella misma la que decidió contar, a través de TikTok, su atípica historia de amor y cómo sus vidas se unieron y tuvieron un vuelco, hasta llegar a tener hoy la familia que soñaron.

Los videos de Jasmine contando su historia acumulan más de 7 millones de visitas y se llenaron de mensajes de usuarios conmovidos con su relato.

“Estamos muy contentos de que nuestros caminos se hayan cruzado y creemos que todo sucede por una razón. Él hizo mi vida mucho mejor y ahora no puedo imaginarme sin él”, reveló.