Un joven decidió acudir al médico en la provincia china de Jiangsu tras notar dolores en el interior del oído. Según explica el China Times, el doctor introdujo una sonda con cámara dentro del oído de su paciente y quedó perplejo cuando observó que había una pequeña araña en su interior tejiendo su red.

Médico chino examinó el canal auditivo de un hombre con un endoscopio: detectó a una araña que tejía su tela dentro de su oído pic.twitter.com/UVvtIsaqZv — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 3 de mayo de 2019

El doctor trató de extraer el arácnido con unas pinzas, pero el animal se movía constantemente. Entonces, optó por enjuagar el oído con una solución para que saliera por sí sola. De esta manera, finalmente pudo extraer al arácnido lavando el canal.

La tela de araña de adentro del oído.

El medio mencionado concluyó que el paciente no sufrió daño alguno en su canal auditivo porque rápidamente recibió tratamiento y visitó el hospital. Hasta el momento no se sabe cómo fue que el animal entró en el oído, pudo ser mientras dormía, si se acostó en el pasto, etc.