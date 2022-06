Los vuelos “low cost” se volvieron una tendencia mundial para el turismo y no gastar tanta plata. Sin embargo, un viajero llevó más lejos el concepto en el Aeropuerto de Ezeiza y su truco para ahorrar en equipaje se viralizó en las redes sociales.

El pasajero en cuestión estaba haciendo el “check in” para abordar un vuelo a la ciudad colombiana de Bogotá, cuando le informaron que su valija pesaba más que lo permitido. Como consecuencia, el hombre tomó una inesperada decisión para no abonar por el exceso de peso en su equipaje.

Esto ocurrió el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando el viajero abrió la valija que llevaba y comenzó a sacar ropa para ponérsela encima de las prendas que ya tenía puestas.

De esta manera, según puede apreciarse en las imágenes viralizadas en Twitter, el turista empezó a manipular sus pertenencias en una jugarreta que muchos tildaron de "amarreta". Primero se puso pantalones cortos de baño sobre los jeans que tenía puestos. Y después, a gran velocidad, le sumó un jogging a su “outfit” para seguir restando gramos en la balanza final.

Al mismo tiempo, al lado del particular protagonista se ve a un acompañante que comenzaba a tomar la misma medida. Con el bolso abierto y sacando vestimenta de adentro, la otra persona estaba a punto de seguir los pasos de su colega para no pagar el peso extra y sumar varias capas de ropa a su look.

"Pasajero se va poniendo ropa para disminuir el peso de la valija… en el check-in ahora en Ezeiza. Vuelo a Bogotá", escribió el usuario "Sir Chandler", quien difundió el video que se viralizó en pocas horas.

Otro usuario de Twitter comentó: “Lo banco en lugar de armar escándalo como suele pasar se carga su propia ropa en el cuerpo, bien ahí, todo un ejemplo”. “Le alcanzó para no pagar exceso de equipaje Chandler?”, consultó sobre la escena que generó intriga.

“¡Supongo! Se guardó pares de medias en los bolsillos también ja, ja, ja”, cerró el hombre que capturó el momento de manera encubierta.

Más tarde también compartió con sus seguidores una versión más extendida de la desopilante escena en su canal de YouTube y mostró el contexto completo del momento viral. Sobre el final del clip sumó una escena de la famosa serie "Friends", donde el personaje "Joey Tribbiani", que interpretaba Matt LeBlanc, entra al departamento con un look parecido al del viajero.