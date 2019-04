A un legislador de Perú lo dejaron en evidencia por darle "like" a un video pornográfico con su usuario oficial como miembro del Congreso.

El perfil de Twitter de Glider Ushñahua quedó en llamas cuando alguien cayó en la cuenta de que le había dado "me gusta" a un video de sexo anal.

Rápidamente, el legislador aseguró que fue víctima de un hackeo "por lo que cualquier publicación, comentario y/o like" no fueron obra suya. Por último, para estar más seguro de que no sería víctima del ciberdelito otra vez, el funcionario cerró su cuenta.

Ushñahua se convirtió en legislador independiente en enero de este año tras separarse de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. Fue una de las personalidades que participaron del spot para la campaña anti educación sexual del colectivo "Con mis hijos no te metas".