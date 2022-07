Marcelo Tinelli, el conductor más emblemático de los últimos 20 años de la televisión argentina, volvió a la pantalla chica de la mano "Canta conmigo ahora", un programa que deviene del formato original de la BBC, "All Together Now".

El show se emitió por El Trece y tuvo mediciones que variaron entre los 12 y los 13 puntos, pero siempre con el programa algunas décimas por encima de sus competidores dentro de la franja horaria.

Marcelo Tinelli junto al menor de sus hijos, Lolo.

¿De qué manera funciona el reality? El certamen cuenta con 100 jurados que deben darle o no su voto a los participantes que cantan frente a ellos. Solo 24 intérpretes pasarán a la segunda etapa del concurso comenzado este lunes.

Lo más interesante, al apostre, ocurrió en redes sociales. Como de costumbre, los usuarios de Twitter volcaron sus irónicos y "picantes" comentario en esa plataforma. Cristian Castro fue, sin dudas, el "blanco" de los chistes por su "look" estridente y su evidente cambio físico, producto de las operaciones estéticas de su rostro.

Los mejores memes de la vuelta de Tinelli a la televisión