Trascendió en redes sociales el tierno pedido de disculpas de un nene a sus padres, por comprar un pequeño conejo a escondidas.

El hermano del niño publicó a través de un posteo en Twitter no sólo lo que había ocurrido, sino también la carta que el menor le redactó a sus papás a modo de disculpas.

"Perdón papás, los amo. Sé que me equivoqué, lo siento. Los voy a esperar con una merienda". Se leía en el mensaje de disculpas. Y continuó: "Si no me dejan tenerlo no pasa nada, lo entiendo, fui irresponsable".

La carta que le escribió Lautaro a sus padres.

Si bien no trascendió la edad de Lauti, no dejó de llamar la atención la ternura con la que se expresó. "Si quieren quítenme la play, no me opongo" culminó el reflexivo hijo de Mauricio y Jorgelina.

En una respuesta a los comentarios de sus seguidores Nahuel, el responsable de hacer conocer la historia, afirmó que el conejo finalmente se quedó en la casa