De un tiempo a esta parte, la oferta de departamentos en alquiler es baja y muy costosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense. El sueño de la vivienda propia se alejó bastante de las posibilidades del argentino promedio, pero la idea de alquilar un monoambiente o dos ambientes también se convirtió en un privilegio para pocos frente a la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la especulación inmobiliaria, entre otros factores.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO), el valor promedio de una propiedad de un ambiente ofertada en CABA es de $38.000, sin incluir el monto de las expensas. Esto quiere decir, de acuerdo con el estudio realizado en febrero del 2022, que los valores de un inmueble de un ambiente supera un Salario Mínimo, Vital y Móvil (teniendo en cuenta que en abril escalará de $33.000 a $38.940). En tanto, como referencia, el valor de un departamento de dos ambientes se eleva a $45.000, y hasta $70.000 en el caso de uno de tres ambientes.

A esta complicada situación, sobre todo para las miles de personas en busca de una vivienda temporal, se le suman las pésimas condiciones en las que se encuentran los inmuebles ofertados en los sitios web de las inmobiliarias. Entre las principales críticas y quejas se encuentra que los espacios ofertados tienen poca ventilación o iluminación, o paredes finas donde casi no existe la privacidad, o problemas de cañerías o conductos de gas, o escasos metros cúbicos que separen cada sector y generen la sensación de vivir en una verdadera “caja de zapatos”, entre otras.

Un usuario de Twitter compartió esta semana en su perfil un insólito hallazgo en una publicación de alquiler de un departamento que dejó atónitos a muchos de sus seguidores y se viralizó en cuestión de horas.

Lucas, un twittero identificado con el usuario de “@lospibesdesistemas”, publicó este lunes una foto con un peculiar y divertido detalle que encontró en la cocina de un departamento en oferta.

En la imagen de su posteo se apreciaba una cocina moderna con materiales nuevos, bajo y sobre mesada, piso de madera clara, paredes pintadas de blanco con detalles de venecita, y un horno a estrenar. No obstante, lo curioso para el usuario y muchos otros, fue el objeto fuera de lugar e imposible de ignorar que se hallaba en el centro de la habitación.

Buscando departamento encontré uno con calefacción central. pic.twitter.com/wlggCL8LgR — Lucas / Los Pibes de Sistemas (@pibesdesistemas) March 28, 2022

“Buscando departamento encontré uno con calefacción central”, bromeó Lucas, en referencia a un radiador mal colocado en el centro de la cocina, con conexión de techo y de piso, y sin ninguna pared de apoyo que justifique su ubicación en ese sector.

La publicación original cosechó más de 17.000 “me gusta” y desató una ola de reacciones. Un usuario se animó a suponer que donde estaba el radiador “había una pared”, pero que al integrar “la cocina al resto del ambiente, se olvidaron de correr el radiador”. Y agregó: “Presos los quiero”. “Seguro no lo quisieron mover por costos. Era mejor hacer una isla o algo que tape ese radiador rancio”, opinó otro.

No faltaron las originales bromas en la caja de comentarios por el divertido hallazgo del twittero: “Me gusta, podés usarlo de descongelador, tender, podés apoyar el culo en invierno, calentar la comida si se enfría, etc... Lo llamaria ‘tabique descontruido’”, “Si pones la mesa cerca, no solo comes calentito, sino que te sirve para descongelar el pollo del Freezer. Acercas el tender, la ropa se seca al toque. Yo le veo muchas ventajas!!!”, “Calentito e ideal si haces pole dance”, “Lindo para meterle un rodillazo de noche”, expresaron los más divertidos con la situación.