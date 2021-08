La actitud "tóxica" de una chica se hizo viral en Twitter. La joven le solicitó a su novio una particular foto, porque no creía que estaba con sus amigos e hizo estallar las redes sociales.

Al parecer, ella quería hacer una videollamada y él le dijo que no podía porque no tenía Wifi y se encontraba usando sus datos móviles. No conforme, lo indagó respecto a su paradero: "Eso porque no estás en tu casa", le contestó.

.

"¿A dónde voy a estar?", le replicó rápidamente el chico. Desconfianda de sus palabra, le pidió que le mandara una foto sumamente particular. "A ver, sacate una foto con tu almohada". Casi de manera inmediata, le envió la imagen cumpliendo con su insólito requerimiento.

Ésta es la primera captura de pantalla que se viralizó en Twiiter.

En la captura que compartió no se alcanza a apreciar la foto completa, pero la chica debe haber visto algo que la hizo dudar, tal vez el hecho de que se la sacó en un plano muy cerrado. Inmediatamente le consultó: "¿Con quién estás?". "Un amigo", afirmó.

Pero la desconfianza ya estaba instalada. "Eh. ¿Qué amigo? A ver. Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada". Ante esto, y para evitar una nueva inquisición, decidió cumplir con su deseo y le mandó la foto.

"Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada", el insólito pedido que le hizo su novia.

En la graciosa imagen se lo ve al novio en cuestión mordíendose el labio y a su amigo abrazando la almohada y posando para la cámara.

Los mejores memes y comentarios de Twitter

Amiga está el amigo en la cama abrazando la almohada pic.twitter.com/rlDQEJySu0 — Martinix (@Martinicox) November 25, 2020

Mordiendo la almohada sería más complicado — pelusa de Fiorito (@Juan615642741) August 22, 2021 Asi esta bien amor? pic.twitter.com/XJAuXXRZrH — Tom⚡ (@tomifuentes_999) November 25, 2020

La verdadera tóxica ���� — SoldadorSinCareta (@CompanyEzequiel) November 25, 2020

Me parece q la estaba mordiendo a la almohada — FunnyName (@TheFunniestName) November 25, 2020

Cómo comprar el tampón adecuado

En las últimas horas otro viral de Twitter sacó carcajadas. Es que una chica le pidió a su novio que le hiciera el favor de ir al supermercado a comprarle tampones y él lo hizo, pero al llegar a la góndola se mostró un poco confundido.

"¿Son estos?", preguntó el joven identificado como Motty, a lo que la usuaria @kiaratuliano1 le responde "a ver, mandá foto". Al ver la imagen su novia no pudo contener la risa y así se lo expresó por escrito. Es que no se trataba de ningún producto de higiene menstrual, de hecho eran cotonetes lo que le estaba mostrando.

le dije a motty que me compre tampones pic.twitter.com/fMMuoMlfgA — κιαяα. (@kiaratuliano1) August 18, 2021

El tuit con la captura de pantalla ya tiene casi 60 mil corazones y más de 2 mil retweets. Por supuesto que tampoco faltaron los comentarios irónicos de quienes incluso pedían que hubiese más ESI.