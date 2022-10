Los controles de tránsito suelen generar momentos divertidos con los conductores alcoholizados que no quieres entregar su vehículo. Sin embargo, también produce situaciones dramáticas cuando hay personas que cometieron un delito y son atrapados. En esta ocasión, un jubilado fue víctima de una sorpresa emocionante.

La escena protagonizada por el adulto mayor generó un fuerte debate en TikTok, donde el clip sumó más de 90.000 “likes”. Los primeros segundos del contenido viral fueron cuestionados por los internautas, pero todo terminó de la mejor manera.

Control de tránsito es viral en TikTok.

El debate lo armó la cuenta @boing973, desde donde compartieron el video en donde se puede ver a una supuesta policía de tránsito detener un auto para realizar un control vehicular.

Allí, la efectiva le pide a la conductora del auto los datos de su padre, un jubilado que viajaba en el asiento de atrás. “¿Motivo de la visita a Funes?”, pregunta la inspectora vestida con un chaleco fluorescente.

“Un cumpleaños. Festejamos el cumpleaños de él, cumple 85”, contesta la hija del protagonista de la sorpresa. Luego de enterarse de que es un jubilado, la supuesta policía de tránsito expresa: “Otro que cobra sin laburar”.

“Se va a tener que bajar el señor porque hay un caso de identidad doblada”, acusó la presunta efectiva. Y sin entender mucho qué pasaba, el señor acepta bajarse del automóvil.

“Acá tenemos un código en donde nos avisan de un robo de identidad. Hay dos documentos con el mismo nombre. ¿Me puede aclarar?”, le pregunta la mujer al hombre, mientras otra persona filma todo con el celular.

“Este es mi hijo, pero vive en Bariloche”, le responde el jubilado con dudas sobre la situación. Luego, la mujer le pide que lo acompañe al auto parado adelante para revelar el regalo sorpresa.

El hijo del hombre, que vive en la ciudad patagónica hace 30 años, estaba esperándolo para saludarlo por su cumpleaños. La víctima del “control” lo abraza con emoción y sin poder creerlo. Al mismo tiempo, el video generó cientos de comentarios.

Emoción y enojo entre los comentarios

“¿Era necesario asustarlo así?”, cuestionó una de las tiktokeras que sufrió cada segundo del “operativo”. “Casi lo infartan antes de la sorpresa”, se sumó otra persona con el mismo sentido. “Ya me estaba enojando”, describió un tercer comentarista.

“Que capa la señora, ya hasta me estaba generando violencia”, apuntó una usuaria de la red social de los videos.

Otros también destacaron la ocurrencia de la familia del jubilado: “A pesar de la indignación, no podemos decir que no fueron creativos”. “Qué lindo, me hicieron enojar y después llorar de felicidad”, señaló otro.