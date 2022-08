Un joven usuario de TikTok compartió la particular técnica que utiliza para pelar un huevo duro en pocos segundos y el momento se viralizó en la red social de los videos. Millones de personas vieron el clip y otros cientos de miles reaccionaron ante el truco que te puede ayudar a la hora de cocinar.

Con una simple demostración que publicó el usuario Abraham Dubarrán, el video es furor porque es de gran ayuda para cientos y cientos espectadores.

Como es ya habitual, la plataforma de cortos videos que pertenece a la empresa china ByteDance es popular por contar con contenidos muy divertidos y diversos que van desde las tradicionales recetas de cocina, hasta los infalibles secretos como este que nos pueden sacar del apuro.

En esta ocasión, las imágenes virales muestran a un joven sentado por comer que enseña el truco imperdible para sacarle la cáscara a un huevo en unos pocos segundos. Esto le alcanzó para que se vuelva viral y sume más de 2 millones de visualizaciones en pocas jornadas.

Truco con un huevo duro que se hizo viral (TikTok/@dubarran).

Se trata de una publicación que viralizó el usuario Abraham Dubarrán y que revelá el método especial vinculado al alimento fundamental en cualquier dieta saludable, como lo es el huevo. En el video se lee la frase “a qué edad tenías cuando…”.

Dentro de los 15 segundos que dura el momento, se puede observar al joven que golpea la cáscara del huevo con una cuchara hasta que se empieza a romper. Luego, tras varios golpes suaves, mete el cubierto entre la cáscara y el alimento y empieza a sacarlo con suavidad.

Las mejores reacciones al viral de TikTok

Como resultado del tip para cocineros sin experiencia, el video acumuló más de 54 mil “me gusta”, al mismo tiempo que tiene más de 300 comentarios y se compartió otros cientos de veces. Si bien muchos le agradecieron por compartir el sencillo y efectivo método, algunos lo criticaron como era de esperarse.

“¡Mi abuela me lo enseño de muy chica!”, aseguró una joven tiktokera y otra persona celebró la utilidad de la red social: “En TikTok se aprenden muchas cosas”. “Se lo voy a mostrar a mi chef, él no sabe”, planteó una tercera comentarista.

“Eso solo pasa cuando ya están fríos, a ver pela uno así recién hervidos y no te sale”, cuestionó uno de los cientos de usuarios que se subieron al debate sobre los huevos duros. “Tengo 53 y no, no lo había visto nunca”, reveló un señor, antes de la confesión de otro: “Tenía 23 años cuando me enteré de que se podían pelar así”.

“Quien sabe pelarlos tan rápido y bien es porque ya tiene práctica”, bromeó otro usuario de la plataforma para sumar corazones. “Si el huevo está bien hervido y frío, se pela en 10 segundos con la mano, no hace falta la cuchara”, contradijo una joven al autor del video.



En la misma línea, otras personas lo criticaron al joven: “Sigue siendo innecesario. Solo lo pones sobre la superficie, con tu mano encima y un poco de presión lo haces girar, jalas ambos extremos y listo”. “Se demora mucho, mi mamá lo pela en 3 segundos”, completó una hija orgullosa.