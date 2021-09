La joven tiktoker Chelsea (conocida como @___chels__) intentó hacer un experimento sobre la germinación de una semilla de palta en su casa. Sin embargo, se olvidó que este tipo de fruto precisa de la radición de la luz solar y por eso el resultado la dejó atónita. La influencer decidió compartir su experiencia y el clip obtuvo millones de visualizaciones. Mirá el vídeo.

En la red social china, la cual ganó mayor popularidad desde el inicio de la pandemia de Coronavirus, es una plataforma en donde se pueden hallar diversos contenidos. Desde desafío virales enfocados en demostrar las habilidades de cada uno, hasta encontrar trucos sencillos para realizar de forma más fácil y productiva los labores cotidianos. Denominado "Life Hacks".

Este caso que se viralizó en la plataforma, a más de uno le hará recordar cuando de chico en el colegio le tocó la curiosa tarea de hacer la "germinación del poroto". En ese tiempo a algunos le habrá salir mejor y a otros no les quedó la planta como lo hubiesen deseado.

.

En ese sentido, algo similar le ocurrió una joven, quien quiso hacer en su departamento este tipo de experimento pero con la semilla de la palta. Realizó los pasos que le indican algunos de los vídeos que se pueden encontrar en internet para realizar esto.

Puso el frasco con la mitad de agua. Después colocó una semilla de palta en el borde de el y la dejó germinar por algún tiempo. No obstante, siguió el procedimiento por algunos días pero por un motivo, el cual no especificó, no estuvo en el edificio por varios meses y la semilla quedó en el olvido.

Cuando volvió al lugar se llevó una gran sorpresa que la dejó sin palabras. La semilla seguía sobre el frasco pero tomó un color rosáceo, y le habían salido un puñado de raíces casi marrones dentro del recipiente.

.

“Cuando volví me encontré con esto. Cuando dejás una semilla de palta crecer en tu departamento durante cuatro meses sin sol”, escribió la joven, la cual no salía de su asombro y el llanto a causa de la risa por el resultado final de este experimento casero.

Una vez que compartió el resultado de la germinación con la semilla de la palta, el clip se volvió viral en TikTok y en otras redes sociales. De hecho, La publicación ya recibió más de 15.7 millones de visualizaciones, 2,4 millones de likes y miles de comentarios donde sus seguidores se sorprendieron al igual que ella por esta insólita situación.

“Me estoy riendo, pero ¿por qué está tan rosa?”, preguntó una seguidora, a lo que alguien intentó darle una respuesta: “Sin sol y sin verde de clorofila”. “Esta planta tiene mucha fe”, señalaron algunos usuarios sobre la insistencia de la semilla en seguir su curso pese a la falta de luz solar.