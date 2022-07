Una visita turística al Monte Vesubio, ubicado Nápoles, casi termina en tragedia por una selfie. Un estadounidense de 23 años llegó a la cima y cayó al cráter del volcán cuando intentó recuperar su celular luego de que se le cayera al tomarse una fotografía.

De acuerdo a lo expuesto por la policía italiana, el hombre podría haber caído desde 300 metros si los guías no lo hubieran detenido. Según las autoridades, el muchacho sufrió heridas en brazos, piernas y espalda, pero está fuera de peligro.

La identidad del ciudadano de Estados Unidos no trascendió, pero se informó que habría utilizado un camino que no estaba autorizado para llegar a la cima del Monte Vesubio (1.281 metros.), considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo y el único activo en Europa continental.

Un vocero la fuerza indicó que el joven habría usado un camino que no estaba autorizado porque las entradas para visitar el volcán estaban agotadas. De esta forma, el turista habría llegado al lado opuesto del cráter, donde no se permiten visitantes.

Al momento del accidente, también había en el lugar otros cinco visitantes: dos estadounidenses, dos británicos y un austriaco. Medios locales informaron que había tres familiares con él, pero el portavoz cree que solo uno de los otros estadounidenses estaba relacionado con el joven accidentado.

Una vez que fue rescatado y trasladado al hospital, el joven junto con el resto de los turistas que se encontraban en lugar fueron acusados de usurpación de terrenos públicos.

Pese al susto, el episodio no terminó de forma fatal y el estadounidense no pasó a formar parte del extenso listado de víctimas de las "selfies mortales". Aunque suene extrañó, es cinco veces más probable que una persona muera sacándose una selfie que por un ataque de tiburón, según un estudio del Journal of Family Medecine and Primary Care

De acuerdo al informe, entre octubre de 2011 y noviembre de 2017, se registraron 259 fallecimientos de personas tomándose fotografías en distintas partes del mundo, mientras que los decesos por ataque de tiburones en el mismo periodo fue de 50.

El país con mayor incidencia es India, que posee un récord mundial en muertes por selfies en este período, con 159 decesos. De hecho, las autoridades hindúes establecieron "zonas libres de selfies" en su territorio, dieciséis de ellas en Bombay.

El listado de los países con más casos reportados lo completan Rusia, Estados Unidos y Pakistán.