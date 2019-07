El reconocido cantante inglés, Robbie Williams confesó en una entrevista con "Alien Nation", el podcast presentado por Jo Wood, que teme ser contactado por extraterrestres y por este motivo contrató a un guardaespaldas para que estuviera con él a sol y sombra.

"El motivo por el que contraté guardaespaldas las 24 horas fue que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo", explicó la popular estrella de la música.



Mientras que más tarde aseguró: "Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza".



"Puede que sí que tenga una enfermedad mental. No sé, no creo que sea así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con los escépticos", dijo Williams en el citado programa mientras agregó que no descarta que los avistamientos de OVNI's que presenció tiempo atrás, sean parte de algunas alucinaciones.

Además, y por si esto no era poco, reveló que fue contactado por el espíritu de la cantante "Mama" Cass, del grupo The Mamas and the Papas, que falleció en 1974, a los 32 años. Según afirmó el británico, ella lo contactó hace unos 18 años, cuando alquilaba una propiedad en Los Ángeles.

Luego, Robbie recordó que sintió desde el primer momento la presencia de algo paranormal en el sitio, por lo que le habló directamente al fantasma y le dijo: "Sé que estás aquí y voy a respetar tu espacio. Te pido por favor que respetes el mío, porque te tengo miedo”. Luego, manifestó que supo que el espíritu era el de Cass Elliot porque una noche apareció en la televisión de su casala canción “California Dreamin”, y en ese momento en la habitación “había un silencio que nunca experimenté antes ni después".

Según el cantante, el fantasma de Mama Cass lo "visitó".

Más tarde, para corroborar sus dichos comentó que los trabajadores de la empresa de mudanzas, que contrató por aquel entonces, se negan a regresar a la casa debido a que le aseguraron que "hay una anciana sentada en una silla".



Por último, dijo que el dueño de la mencionada propiedad, el cómico Dan Aykroyd, está al tanto de la presencia de un supuesto fantasma: "Estoy seguro de que es Mama Cass. Tienes la sensación de que es un gran fantasma. Tuve varias experiencias. Vi cosas moviéndose y puertas que se abrian y cerraban".