La localidad cordobesa de Villa María se vio sorprendida por una rara situación en la cual dos mujeres se encuentra en litigio, y por la cual, la Defensoría del Pueblo tuvo que "tomar cartas en el asunto".

El asunto es que en el barrio San Justo de dicha ciudad cordobesa, dos vecinas mantienen una disputa por 12 gallos "que cantan todas las noches" y hartaron a la damnificada, que hizo la denuncia por "perjuicios" ante la Justicia local.

¿Qué dice la Justicia?

Según contó la funcionaria Alicia Peressutti a los medios de dicha localidad, una mujer pidió la audiencia "porque hace años que no tiene solución".

La dueña de los gallos no pudo ir, se trata de una adulta mayor de 80 años y en su representación fue el hijo, que tuvo una actitud aún más sorprendente: "El hijo vino y dijo que el problema de los conejos ya lo solucionó porque los había hecho escabeche. En ningún momento la damnificada se había quejado de estos animales, que también tiene la nonita. Y después dijo que iba a hacer lo mismo con los gallos, para solucionar el problema".

"La denunciante no quería ese fin para los gallos, por eso estamos tratando de convencer al joven de que no haga eso. Entendemos de que por ahí la mujer tiene a los gallos como mascotas, porque claramente no los ha criado para comer", dijo Peressutti.

Al ser el San Justo un barrio residencial, llamó la atención la presencia de tantos gallos, por eso se pensaba como una solución el tema de algún traslado a una zona periurbana.

"Son audiencias que solo se dan acá, pero siempre atendemos a todas y todos por igual. Consideramos que lo que a vos te pasa es importante y merece solución", sentenció la defensora del Pueblo.