En el marco de un nuevo reto de TikTok que consiste en comentar alguna curiosidad sobre los tatuajes que uno mismo se realizó, una joven fue víctima de burlas cuando en la red social compartió el texto que había grabado en su piel. "Rechazar valiente y radicalmente usar una máscara'", dice la inscripción.

En el clip antes de mostrar el diseño, Leah dice: "Gané el reto. Me hice este tatuaje, lo he querido durante un par de años. Básicamente, significa ser sincero contigo mismo y real y no pretender ser algo que no eres".

Acto seguido, la joven cuenta que se lo realizó el 4 de marzo de 2020 y añade con una tímida sonrisa antes de sentarse las palabras que lleva en su piel: "Rechazar valiente y radicalmente usar una máscara'". Aunque su decisión de hacerse el tatuaje tiene un significado que va más allá de lo que dice, en el momento en que decidió escribir en forma permanente su piel, Leah no imaginaba que la simple recomendación sanitaria culminaría en una pandemia mundial, y se negaba a que la obligaran a portar una mascarilla.

Sin embargo, al poco tiempo, la joven tomó conciencia de la gravedad que tomó la cuestión sanitaria a nivel mundial como consecuencia del coronavirus. Tal es así que agrega que actualmente se limita a usar ropa de manga larga para que le cubra la parte del brazo donde lleva el tatuaje.

Ante el relato de la anécdota, muchos usuarios le consultaron acerca de cómo el tatuaje afectó su vida: "¿Te lo vas a quitar? ¿La gente piensa que eres una anti-mascarillas? ¿Te da vergüenza?", fueron algunos de los interrogantes.

Sin embargo, parece ser que la joven tiene la situación bajo control: "No creo que me lo quite/cubra. Es una buena historia", respondió.

Inmediatamente el clip se volvió viral y desde su publicación, consiguió superar las 1,8 millones de reproducciones, cosechando más de 326.000 'me gusta' y más de 23.000 comentarios entre los que se pueden leer: "Siento mucho que el contexto de tu tatuaje haya cambiado, literalmente, de la noche a la mañana después de que te lo hicieras".