Un productor que vive en la ciudad de Querétaro, en México, compartió en TikTok el insólito momento que tuvo que pasar cuando se quedó dormido en la sala de cine. Al despertar se dio cuenta de que ya era tarde y que estaba encerrado. Mike Sánchez, el protagonista, decidió publicar un video contando la situación y se volvió viral.

En el video se escucha la risa de Mike mientras muestra una sala de cine oscura. "Bro, me quedé dormido, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie, me apagaron", explica con miedo. Cuando sale, intenta abrir las puertas de salida hacia la calle y ya están cerradas. "No es cierto, me dejaron encerrado", agrega con una risa nerviosa.

Sin tener mucho para hacer, decide recorrer el lugar y bromear como si trabajara en el cine. "Hola qué tal señorita, muy buenas tardes, ¿cuántos va a querer? Sí, claro que sí se lo doy", dice. A Mike le resultó raro que los empleados no lo despierten antes de irse, pero entendió que no entraron a la sala por ser la última función del día.

En tres días, el video viral de TikTok ya cuenta con 42 millones de visualizaciones, 5 millones de "me gusta" y 39 mil respuestas. La mayoría de los usuarios de la red social destacaron su buena actitud a pesar del raro momento, se lo tomaron a modo de chiste y hasta le dieron algunas ideas. "Ponete una peli", "Hacete unos pochoclos", "El sueño de todo niño", "Nunca soltó su vaso de coca", fueron algunos de los comentarios. Además, algunas personas le aclararon que en los cines no limpian las salas después de la última función, sino que esperan al día siguiente para hacerlo.

Cómo siguió la historia del joven que se quedó dormido en el cine y se volvió viral en TikTok

Cuando le preguntaron qué pasó después, el protagonista publicó otro video para contarlo. "Me quedé a dormir en el cine, no puedo creer esto" explicó mientras se muestra acostado en un sillón. Pudo salir por fin a la mañana cuando llegó el primer empleado y le abrió la puerta: "Señores, se logró, amo al señor de la limpieza, me dijo '¿Tu qué haces aquí joven?', y le dije, 'Señor, no me lo va a creer'". Para colmo, cuando estaba en el estacionamiento vio que había dejado abierto su auto.

En un tercer video de TikTok, aclaró que en el cine prefirió dormir y no "explorar" tanto porque estaba muy cansado. "El cine cerrado y mi coche se quedó abierto afuera", bromea entre risas porque podrían habérselo robado.