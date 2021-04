Una joven obsesionada por los tatuajes se quedó ciega tras tatuarse los ojos. A pesar del accidente, la mujer aseguró que no se arrepiente porque el arte corporal que se hizo la convirtió "en mejor persona".

“Me costaba mucho hacer cualquier cosa: no podía ver la televisión, no me gustaba estar cerca de luces brillantes y no me gustaba estar afuera”, dijo Sarah Sabbath, la joven texana que perdió la vista al hacerse un tatuaje en el ojo.

En ese sentido, la chica explicó que se deprimía "mucho, mucho" por esa condición fotosensible y además, reveló que cuando iba al colegio le hacían bullying por ser “peluda” y es por eso motivo que quiso cubrir su cuerpo de tatuajes.

La modelo que se quedó ciega tras tatuarse los ojos.

“Mis tatuajes son importantes para mí porque me ayudaron a convertirme en una persona más fuerte”, señaló Sarah, de 26 años, a los medios locales. Además, la chica sostuvo que los tatuajes son su "escudo" y "una forma de vida". "Son una parte de mí. Nunca dejaré de hacerme tatuajes”, manifestó.

Según contó el tatuador responsable de que la mujer se quedara ciega, fue un error de negligencia suyo, porque al parecer midió la solución incorrectamente y tatuó a la chica con “demasiada tinta y muy poca agua”.

Pese al accidente, Sarah remarcó: “No me arrepiento de haberme hecho ninguno de los tatuajes porque me siento más yo misma ahora que entonces”.

“Todos son diferentes, así que no los voy a juzgar por pensar de la forma en que lo hacen. No todos tienen las pelotas para expresarse como yo”, concluyó con respecto a la gente que se burla de ella o a los que la critican por sus tatuajes.