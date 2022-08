En muchas ocasiones, las parejas que terminan una relación deciden bloquearse en las redes sociales para que no les aparezca nada que se relacione con la otra persona o que les recuerde a su pasado. Este fue el caso de una usuaria de TikTok que contó en un video que su ex no quería volver a verla nunca más.

Sin embargo, en este caso no le va a resultar fácil olvidarla, ya que la joven protagoniza un video de su cantante favorito: el trapero y freestyler argentino YSY A. Se trata del clip de la canción "Vamo a darle".

"Me dijo que no quería volver a verme y me bloqueó", expresó la tiktoker en su cuenta personal "notokaystorm". Además, subió un fragmento del video donde se la puede ver abrazada al cantante y también lo besa.

"Así que salí en un video de su artista favorito" agregó con intención vengativa. Pertenece a una canción lanzada en 2018, donde YSY A y la joven actúan como una pareja que sale a comer, bailan, se ríen, se abrazan y se besan.

La publicación de TikTok se volvió viral y ya tiene 1 millón de visualizaciones, 332 "me gusta" y 822 comentarios. Muchas personas le respondieron con gran sorpresa por su aparición en el video de un artista tan famoso como YSY A.

"Quién pudiera besarlo", "Igual si mi ex besa a YSY A yo la felicito", "¿Qué se siente darle un beso a mi amor?", "El sueño de la piba", "Sos la elegida", "Te observo y te respeto", "La verdadera jefa", "La más afortunada", fueron algunos de los comentarios.

Aunque no se sabe si su ex vio la publicación de TikTok, es evidente que conoce la existencia de un video de su artista favorito en el que se encuentra actuando una chica igual a su antigua pareja.

Quién es YSY A

Su nombre real es Alejo Nahuel Acosta, pero utiliza "YSY A" como apodo artístico. Tiene 24 años y es un rapero, compositor, productor, freestyler y diseñador argentino que realiza música del género trap.

Se hizo conocido en 2012 cuando solo tenía 13 años, ya que creó "El Quinto Escalón", una competencia de rap que se volvió exitosa en el 2016. Llegó a ser la más importante de Sudamérica y le dio la oportunidad a muchos jóvenes que hoy se pueden dedicar a la música.

En noviembre de 2017 la competencia finalizó, por lo que YSY A lanzó su carrera artística de forma oficial. En la actualidad ya cuenta con 3 álbumes de estudio y algunos sencillos en solitario.