Desde la cuarenta TikTok no para de sumar suscriptores en su aplicación. Es una red social en la que se comparten contenidos de todo tipo, sea humor, alegría, tristeza, enojo o cualquier otra emoción que pueda generar algún tipo de efecto en los seguidores.

En el último tiempo, el trend "My Name Is" del grupo infantil D Billions se volvió tendencia en la plataforma con su típico baile conformado por cuatro personas que identifican a "Chicky", "Cha-Cha", "Boom-Boom" y "Lya-Lya".

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de Internet.

Así fue que un grupo de trabajadores de una empresa de delivery se viralizaron en TikTok al revelar que fueron obligados a bailar la canción del momento ya que en caso contrario no cobraban su sueldo a fin de mes.

Las pocas ganas de los chicos por ser parte de este video se vieron reflejadas en la actuación de ellos que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, lo que provocó miles de comentarios.

El TikTok fue compartido fue la misma empresa peruana llamada Frappego (@frappego) en el que escribieron junto al video: "cuando el jefe dice que si no participan del TikTok no pagará". No se sabe si esto fue con la intención de generar humor o es realmente lo que ocurrió.

Lo que si se pudo notar fue el desánimo con el que bailaron los empleados de la compañía. Por lo que se puede observar, el único de los chicos que va a ritmo con la música es el que hace a "Cha-Cha", al que le toca mover sus brazos y piernas. A pesar de tener los barbijos puestos, los demás se muestran incómodos al grabar este contenido.

La reacción de los seguidores de TikTok

El baile de los empleados de Frappego llegó a 3 millones de reproducciones, más de 240 mil likes y tantos comentarios sobre la manera de actuar de los jovenes. "Cuanto entusiasmo en un solo video", "esa alegría es contagiosa", "que bueno que todo fue por voluntad propia", fueron algunas de las frases más irónicas de los internautas.

"No solo los obligaron sino que también los amenazaron jajaja", fue otra de las respuestas dando a entender que los chicos no tuvieron opción para hacer ese video. "Si así como bailan trabajan, no les paguen", manifestó otra usuaria.

La mayoría de los comentarios positivos fueron para "Cha-Cha", quien demostró sus ganas de tener su sueldo rápidamente. "El segundo si merece su pago y un aumento de sueldo", puso una mujer. "Amé a Cha-Cha, esa energía me urge hoy", manifestó otro seguidor.