El sábado 10 de noviembre Pixies dio un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México ante 100000 personas que vibraron con todos sus éxitos, disfrutaron de la banda.

Uno de los fanáticos, en el medio del recital, capturó la imagen de dos personas teniendo sexo oral en un edificio cercano y le avisó a otros seguidores que tomaron fotos y videos del momento.

Así disfrutaban "100000 almas" el show de Pixies.

Si bien el contraste de las luces impidió que los testigos pudieron filmar sus rostros, hubo varias personas que subieron ese momento a las redes sociales y rápidamente se hicieron virales.

Nadie disfrutó más el concierto de @PIXIES en el Zócalo que esta pareja.

Gracias por crearnos altas expectativas de una fantasía sexual que seguramente jamás cumpliremos. pic.twitter.com/XBiq1rKqu0 — �������������� ✿ (@fonivalentain) 11 de noviembre de 2018

La pareja cumplió la "fantasía sexual" de muchos, mientras sonaba "Debaser", "Gigantic", "Hey", "Monkey Gone to Heaven", "Here Comes Your Man" y por supuesto, "Where Is My Mind?" de los Pixies con una vista privilegiada.