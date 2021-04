Según los informes, un chico de 12 años de Colorado, Estados Unidos, sufrió muerte cerebral después de usar un cordón de zapatilla para hacer el reto “Blackout Challenge”, el que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.

Joshua Haileyesus, fue encontrado por su hermano gemelo desmayado en el piso de su baño y fue declarado con muerte cerebral. Los médicos le dijeron a la familia que se prepararan para despedirse, informaron medios internacionales.

“Es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días. Es desgarrador verlo acostado en la cama, “Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo”. dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun.

Los padres de Joshua dijeron que el chico usaba con frecuencia las redes sociales, lo que lo ayudó a aprender y obtener conexiones con nuevas pasiones como la cocina, la guitarra y la actuación. Estuvo expuesto a los aspectos positivos de las redes sociales y la tecnología, pero también estuvo expuesto a sus peligros, dijeron.

“Esto es algo que a los niños se les debe dar para que se les enseñe, que se les aconseje. Porque esto es algo muy serio. No es una broma en absoluto. Y puede tratarlo como si alguien estuviera sosteniendo un arma. Así de peligroso es esto“, destacó su padre en declaraciones a un medio local.

El “Blackout Challenge” ha sido tendencia en aplicaciones de redes sociales como Tik Tok.

“Joshua siente un amor por la gente que no esperarías de un niño. Desde muy joven, siempre expresó compasión por los demás. Oraba por las personas que estaban enfermas, defendía a otros que eran acosados en la escuela y practicaba la reanimación cardiopulmonar en caso de que alguna vez necesitara salvar la vida de otra persona”, reveló un representante de la familia.

Accidentes frecuentes

Los casos de personas que han sufrido accidentes caseros por cumplir desafíos de TikTok se han visto con frecuencia desde que la red social alcanzó la fama en 2020.

Uno de los casos más recientes y famosos fue el de Tessica Brown, una conocida influencer estadounidense quien sufrió por aplicarse pegamento para fijar su pelo.

Según Brown, que relató su experiencia a través de varios videos en la red social Tik Tok, tras aplicarse el producto se lavó el pelo 15 veces, pero este se le quedó pegado.

“Mi cabello no se mueve. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? ¡No se mueve!”, afirmó la mujer en un primer video publicado en la red social, que tuvo miles de reproducciones y comentarios.

Y luego señaló estar arrepentida de su decisión: “Mala, mala, mala idea”, se lamentó la joven al borde de las lágrimas. “Mi cabello está así hace un mes”.

Desesperada por la situación, acudió a un centro médico donde le intentaron sacar el pegamento con un suero similar a la acetona. La influencer señaló que, tras el procedimiento que duró cerca de 22 horas, sufrió quemaduras en el cuero cabelludo y finalmente no dio resultados.

La joven publicó fotos suyas en la zona de emergencias del hospital. “Será realmente un largo proceso”, reconoció en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con medios estadounidenses, el pegamento utilizado por la mujer se usa para fijar baldosas y pisos de madera. El fabricante del pegamento, Gorilla Glue, publicó un mensaje en Twitter donde dice “lamentar” este “incidente desafortunado”.

“¡Hola, lamentamos conocer tu experiencia! No recomendamos usar nuestros productos en el cabello, ya que se consideran permanentes. Puedes intentar remojar el área afectada en agua tibia con jabón o aplicar alcohol isopropílico en la zona”, escribió la empresa.