Se hace llamar "Seattle Tech Bro" en las redes y tiene más de 17 mi. seguidores en TikTok. Si bien usualmente su contenido se dedica a avances tecnológicos y distintas investigaciones, este miércoles decidió que era importante cambiar de temática para concientizar sobre un problema de salud.

Todo comenzó cuando le llegaron dos mensajes de distintos seguidores en el que le advertían que le alcanzaban a ver un bulto en su garganta. Ahí fue cuando le recomendaron que se hiciera analizar la glándula tiroides. "Tu tiroides se ve un poco inflamada. Podrías hacerte revisar eso", le escribió una chica a mediados de mayo.

Así sus seguidoras le avisaron que se hiciera revisar.

Otra se animó a mandarle un mensaje privado avisándole lo mismo. "Hola! Disfruto tus videos. Lo siento si esto es sobrepasarme. Tu tiroides se ve un poco inflamada, por favor hacetela chequear. Usualmente es solo un enlarguecimiento pero a veces es cáncer de tiroides", le aportó Ramya Prasad diez días después.

Al ver que ya dos desconocidas le hicieron notar lo mismo, decidió seguir su consejo y le pudieron haber salvado la vida.

La curiosa forma en la que le detectaron un posible cáncer

Para agradecer a estas mujeres y para concientizar a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo, decidió hacer un video especial.

" TikTok me dijo que tenía cáncer. Y parece que tenía razón. Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso", reveló.

"Y por mucha precaución, y solo porque me pongo ansioso por este tipo de cosas, seguí adelante y lo revisé", agregó. Le hicieron varios estudios y descubrió que había un 95% de probabilidades de que el bulto fuese cancerígeno, por lo que tomó la decisión de sacárselo.

Todavía le cuesta hablar ya que está en plena recuperación, pero quiso dar explicaciones de por qué estaba desaparecido de las redes. "Tenía la opción de sacarme la tiroides completa o solo el bulto. Elegí este último porque no quería estar con tratamiento hormonal para toda mi vida. Recién tengo 22 años. Hice este video solo para contárselos pero me cansa mucho hablar. Aprecio su paciencia", sentenció el joven.

Mirá el video del tiktoker que se salvó del cáncer gracias a la app