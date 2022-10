Sin dudas, una de las cadenas de comidas rápidas más populares del mundo es McDonald's. Con más de 40.000 sucursales diseminadas en alrededor de 120 países en todo el globo, la franquicia de restaurantes estadounidense con sede en Chicago vende aproximadamente 50.000 Big Macs por segundo.

Con alrededor de 80 empleados por sucursal, se estima que se atienden aproximadamente a 68 millones de clientes por día, que acuden a las distintas sedes por su hamburguesa, papas fritas, bebidas, helados, desayunos, meriendas y combos infantiles.

Muchos son los mitos y anécdotas que se difunden con frecuencia sobre el día a día de los empleados de McDonald's: lo que sucede ocultamente en la cocina, las condiciones laborales y, también, el trato con los clientes. En ese sentido, fue una de sus empleadas que se hizo viral en TikTok por difundir una situación cotidiana que suele ocurrirle durante sus jornadas laborales, y que la sacan de sus casillas.

Con el usuario @sineadpoyser, la joven reveló uno de los pedidos especiales de los clientes que más irritan a los empleados del restaurante, y lo contó a través de un divertido video que difundió en la red social del momento. En el clip, ella actúa al mismo tiempo de clienta y empleada, y explica didácticamente lo molesto que pueden llegar a ser ciertas actitudes de los comensales: “Si has trabajado en McDonald's, conoces la frustración”, tituló el video.

En el mismo, la clienta le pide amablemente una porción de papas fritas medianas "sin sal, nada de sal". "Por favor, cuando digo sin sal, no quiero nada de sal en mis patatas, por favor", agrega, y ahí comienza el calvario: para poder brindarle a un cliente una porción de papas fritas absolutamente sin nada de sal, los trabajadores deben refregar todo el compartimiento donde se preparan, exclusivamente para ese pedido.

Pero no termina ahí. Lo que hace que a los empleados se les hierva la sangre, según escenifica Sinead, es que luego piden “una bolsita de sal” para agregarle a gusto.

El video se viralizó a tal punto que tuvo más de 380.000 likes y miles de comentarios, sobre todo de ex empleados de la cadena de hamburgueserías que se expresaron al respecto.

“Mis gerentes odiaban perder el tiempo, así que pusimos una bandeja en la estación de freír sin sal y usamos la cuchara de repuesto”; “Ya no trabajo allí, pero todavía siento el dolor de que alguien no pida sal en sus papas fritas”; “Renuncié el día antes de que comenzara el encierro ja, ja, ja, nunca he estado más feliz”, “Trabajé para McDonald's durante 2 años y las papas fritas sin sal todavía me provocan llanto”, escribieron algunos usuarios.

Pero la mayoría de los comentarios de ex empleados, coincidieron en un punto: “Es porque quieren papas fritas frescas. Trabajé en Mcdonald's durante años”; “Esto me frustra la vida. Lo hacen solo para obtener las papas fritas más frescas, a pesar de que acaban de salir”, opinaron.