Salir de una conversación incómoda es todo un arte, sobre todo si la otra persona no tiene intención de dejarte escapar fácilmente. Así lo demostró una usuaria de Twitter, quien compartió el sorprendentemente inapropiado intercambio al que se vio forzada por una conocida en la red social.

"La mujer de mi compañero de trabajo que conozco hace menos de dos meses me mando esto y quede tipo", escribió la usuaria de Twitter junto a dos capturas de pantalla de la surreal conversación que tuvo con la otra mujer. El intercambio inició cuando la susodicha le envió a nuestra protagonista una foto y una pregunta.

"Hola, quería que me aconsejes, le quiero regalar a Gustavo esto para su cumple. Decís que le gustará?", lee el mensaje. El regalo en cuestión, que aparece en la foto adjuntada, es una especie de ropa interior a la venta por Mercado Libre llamada la "super tanga castigadora". La pieza es enteramente inapropiada, pero la tuitera intentó responder de la mejor manera que pudo.

"Hola Vani, no tengo ni idea la verdad. Escuché que se estaba quejando de los cuchillos que son viejos", contestó, intentando desviar la conversación y expresar con sutileza su incomodidad. Si la otra mujer entendió sus intenciones, no parece haberle importado. "Le deben faltar filo. Dame tu opinión, te lo imaginás con eso puesto?", insistió.

La mujer de mi compañero de trabajo que conozco hace menos de dos meses me mando esto y quede tipo ���� pic.twitter.com/gIMUkDe6yJ — ������ ����������❤️�� (@eliboedo) August 4, 2022

No dispuesta a seguirle el juego y más que incómoda con el tema, la tuitera finalmente decidió marcar su límite con gracia: "Y la verdad que no, yo no lo conozco, pero es tu marido, vos lo conocés mejor que nadie, si vos te lo imaginás con eso y sabés que le gusta compráselo", fue su respuesta. La otra mujer parece haber quedado conforme con el intercambio, ya que terminó la conversación con un emoji de una cara sonriente.

La conversación no tardó en volverse viral en Twitter, donde reunió más de 57 mil 'me gusta's y cerca de 3 mil retuits. La publicación también recibió cientos de comentarios por parte de los internautas, quienes reaccionaron con memes y risas, pero también compartieron sus teorías sobre el significado indirecto de la ridícula conversación.

"Pero claramente es ÉL escribiéndote desde el celu de ella y con un fetiche horrible", teorizó un usuario. "No creo. Me parece muy estúpido para una persona adulta", le respondió otro. "Para mí era el anzuelo previo a la invitación para una tricota", opinó un tercero, con una teoría algo más positiva.

"La respuesta 'no tengo idea, pero oí que necesita cuchillos' es tan sublime que si pudiera le daría unos 150 favs más", "'te lo imaginas con esto' es una banda xq ya no tenés el control como para no imaginártelo. Ya está, te lo imaginaste y el trauma quedó", "Súper tanga CASTIGADORA, cómo?", y "Estoy imaginando la cara de Gustavo recibiendo su regalo, todo emocionado pensando que pueden ser cuchillos jajaja" fueron algunos de los comentarios de los usuarios bajo el tuit viral.