Los mecanismos de trabajo utilizados por los cuidacoches o los "trapitos" siempre generan controversia y algún tipo de conflicto en las calles de todo el país. En Córdoba, parece ser que es especialmente controversial, ya que a diario suceden situaciones que luego se hacen eco en los medios de comunicación.

Los “naranjitas", como los llaman en Córdoba, son personas que se las rebuscan para ganarse “el mango” en la calle y piden una colaboración - o en casos una suma de dinero establecida - por “cuidar” los autos que quedan estacionados en las calles.

Sucede que muchas veces, cuando alguna persona se niega a pagar por los servicios, suelen generarse discusiones o algún tipo de conflicto que termina generando una presión a tener que “contratar” el servicio.

Sin pasar a mayores, se viralizó en los últimos días a través de las redes sociales y grupo de WhatsApp una situación de este tipo, sucedida en Alta Gracia, Córdoba: un cuidacoches le dejó un particular mensaje escrito a mano a una vecina de esta ciudad del valle de Paravachasca luego de que ella no le haya dejado dinero por mirarle el auto.

“Tratá de colaborar con tus tantos estacionamientos, que tenés 0K”, decía el escrito que dejó junto al automóvil de la mujer, quien no dudó en fotografiar en papel y hacerlo circular por las diferentes plataformas virtuales.

Según el medio local Resumen de la Región, sucedió el pasado miércoles en la zona céntrica de la localidad, cuando la vecina en cuestión dejó su auto estacionado en la “zona” del trapito, pero decidió no dejar ninguna propina a cambio.

Como consignó el portal, la conductora del vehículo se mostró “indignada por la manera intimidante” en que se manejó el hombre y consideró que era necesario que se conociera el caso.

La historia dividió las opiniones entre los usuarios de las redes sociales.

Cabe destacar que en la localidad el pago a los “trapitos” es puramente voluntario, ya que no existe legislación al respecto ni hay cuidacoches debidamente autorizados para explotar económicamente la vía pública.

Desde el momento en que se hizo viral, la historia dividió las aguas entre los usuarios de las diferentes redes sociales. Estuvieron quienes consideraron que es justo dejar una propina y quienes se mostraron en contra, reconociendo que pagar por estacionar “no es obligatorio” y que hay “abuso” y “avivadas” detrás de eso.

Por el otro lado, y entre quienes se pusieron a favor del cuidacoches, hubo comentarios de usuarios indignados con la conductora: “Es cierto que no es obligatorio pagar y no te pueden cobrar lo que ellos quieren, pero lo que le piden es colaborar Sra., hay que ponerse en el lugar del otro”. “Por lo que dice la nota, esta señora estaciona siempre dónde quiere, pero no quiere dejar ni $20 pesos, así tampoco es Sra.!”, escribieron.