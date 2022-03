Anthony Youn, reconocido cirujano en las redes sociales, es tendencia en TikTok por responder distintos tipos de dudas y preguntas por parte de sus 7 millones de seguidores vinculadas a cirugías plásticas y otras cuestiones médicas. En los últimos días, está triunfando con un vídeo que confirma uno de los mitos más antiguos y que preocupa a algunos hombres.

De acuerdo a lo que afirma el médico cirujano, varios estudios afirman que hay una relación real entre el tamaño del dedo índice y la longitud de su pene. Un informe de un grupo de investigadores coreanos realizaron un experimento con 44 hombres que dieron su consentimiento.

Estos voluntarios debían someterse a intervenciones quirúrgicas y mientras estaban anestesiados, los investigadores midieron el dedo índice y el corazón y también el miembro masculino "mientras estaba flácido y estirado".

.

El resultado fue lo que muchos llevan asegurando durante años. Un dedo índice más pequeño sugiere un pene de mayor tamaño. Del mismo modo, un dedo índice más grande suele significar un pene de menor tamaño.

Aunque suele decirse que el tamaño no importa, el doctor Youn no ha perdido la oportunidad de comparar su mano con el médico Ricky Brown, rival en el mismo sector con una cuenta llamada 'El doctor real de TikTok'. Mientras, sus seguidores también han comentado la longitud de sus dedos.

Tuvo Covid y su pene se achicó cuatro centímetros: "Ahora estoy por debajo del promedio"

Luego de dos años bajo la pandemia del coronavirus, nos familiarizamos con las secuelas que el virus pandémico puede dejar en aquellos que se recuperan de una infección, como la pérdida del olfato o el gusto por un extenso período de tiempo. Sin embargo, un testimonio viral elevó alerta sobre otro posible efecto del Covid: el encogimiento del pene.

En el último episodio del podcast "How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick", un hombre estadounidense de unos 30 años confesó que está lidiando con este peculiar efecto secundario a largo plazo del Covid-19. El sujeto, quien decidió permanecer anónimo, afirmó en su carta que antes de enfermarse su miembro tenía un tamaño "superior al promedio". Sin embargo, luego de contraer el coronavirus en julio de 2021 y ser hospitalizado, el hombre notó que se había encogido al menos una pulgada y media (casi cuatro centímetros).

.

"Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero", escribió el hombre, que no reveló si recibió las vacunas contra el coronavirus. "Aparentemente, se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente", agregó.