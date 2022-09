Un video de TikTok logró viralizarse luego de las repercusiones de la protagonista contando una intimidad que causó impacto. La chica en cuestión reveló que los hombres desean salir con ella, pero cuando les confiesa una particularidad, algunos salen espantados.



Se trata de "Princess April" (@princessaprilxo), una tiktoker con casi 21 mil seguidores en la plataforma y videos que alcanzan las 40 mil reproducciones en promedio. La atractiva influencer sube contenidos de entretenimiento, bailando con amigos, contando sucesos de su vida cotidiana, entre otras cosas. Pero recientemente reveló un dato particular que dejó con la boca abierta a más de una persona.



La mujer en cuestión contó que en el amor no le resulta para nada fácil concretar con un hombre. ¿El motivo? su edad. Su belleza deja cautivados a sus seguidores que despiertan suspiros en las redes sociales. Hasta algunos se animan a proponerle una cita a la famosa influencer para conocerla más en profundidad . El problema sucede cuando ella revela sus años y ninguno les puede creer.



"Tengo 44 años", reveló "Princess April" en un video que alcanzó las 8 millones de visualizaciones. Ni bien se viralizó su publicación, las repercusiones no tardaron en figurar en las redes sociales. La influencer aclaró que nació en el año 1978 y por su apariencia física, pocos creen que ese dato sea real. "Les gusto a los hombres hasta que les digo mi edad...", agregó.

Si bien la creadora de contenido sostiene que a partir de la revelación de su edad, se le hace difícil concretar una cita con un hombre, distinto es el panorama en los comentarios en la redes sociales. En los videos subidos a la plataforma de TikTok recibe un cúmulo importante de halagos



"La edad no es nada si la mujer tiene una buena personalidad y es fiel a sí misma", dijo un usuario tras la revelación de la edad. En esa línea, otra persona comentó que "la edad es solo un número. Lo que importa es tu corazón".



Otro seguidor se mostró encantado con su atractivo físico, y hasta le sugirió jugar con el misterio: "Absolutamente hermoso, si me hubieras dicho 25 te hubiera creído. Una belleza tan pura"



Asimismo, otros comentarios criticaron directamente contra los hombres que la rechazan por su edad, dejando de lado las cuestiones sentimentales. "Muchacha, eres una joven muy hermosa por tener 44 años. Es su pérdida, no la tuya", enfatizó un usuario, mientras que otro seguidor consideró "Muy idiota el hombre que mira la edad". "Si me gusta una mujer, eso es lo que menos me importa", agregó.