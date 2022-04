El pasado jueves comenzó a circular en Facebook un escandaloso video grabado en un restaurante. Los grandes protagonistas son un mozo y su superior, la cual tuvo una violenta reacción: le tiró un fajo de billetes en la cara. El clip rápidamente se volvió viral y los internautas coincidieron en que se trató de un claro ejemplo de maltrato laboral.

El episodio ocurrió el pasado 31 de marzo en La Pescadería, ubicado en Bogotá (Colombia), y la encargada de grabar la escena y subirla a la red social fue una cliente, llamada Laura Estrada. "Decidí publicar el video porque, sea la razón que sea, hubo un abuso laboral y humillación. Esas cosas no se hacen”, afirmó.

De acuerdo a la descripción, "un trabajador estaba alegando que le pagaran sus días trabajados (pero) la dueña o administradora le bota la plata en la cara y una de las meseras que manifestaba ser la hija de la señora se lanza a pegarle al señor en repetidas ocasiones”.

El video provocó comentarios de todo tipo y ya consiguió miles de reproducciones. “Realmente es difícil defender esto, le tiró en la cara la plata que él reclamaba, es decir, que sí le estaban robando. Es mejor no defender lo indefendible”, comentó uno de los usuarios de Facebook.

“Me están robando las propinas”, se puede escuchar al mesero. “Yo no le estoy robando nada”, le replica la mujer mientras el mesero los insulta e insiste en que al parecer le están robando un dinero que forma parte de su salario.

La discusión habría subido de tono y esto que provocó que la persona a cargo del lugar, posiblemente la administradora, le pidiera al hombre que bajara su voz para no alertar a los clientes del restaurante. Sin embargo, los reclamos del trabajador no cesaron y la mujer reaccionó de una forma repudiable: se abalanzó contra él y le lanzó el dinero en la cara. Luego se la escucha decir: “Ya le di su plata”.

Laura Estrada, la persona que subió el video, diálogo con El Tiempo y comentó que en repetidas ocasiones, antes y después de la escena, otra empleada, que decía ser la hija de la señora, supuestamente agredió físicamente al mesero que estaba haciendo el reclamo.

Estrada contó que ese día ella se encontraba almorzando con su esposo en otro restaurante del centro comercial y cuando salieron vieron que tenían al hombre arrinconado. Por ese motivo, tomó su celular y empezó a grabar.

“Después de lo que aparece en el vídeo, vimos cómo todos se lanzaron a pegarle y otro usuario transeúnte se metió a defenderlo y a quitarle a todas esas señoras que le estaban pegando”, relató.

Al notar que Laura estaba grabando, las mujeres se acercaron y le pidieron el video que había registrado con su celular, pero se negó. “Yo les dije que no, que ellos tenían cámaras, que revisaran esas. Y me insistieron, por eso me retiré. En ese momento llamaron a la seguridad del centro comercial y ellos se quedaron ahí controlando la situación”, añadió.

Por su parte, el medio local Semana se comunicó con el Centro Comercial Nuestro Bogotá y aseguraron que este miércoles se espera un comunicado de las personas encargadas del restaurante para aclarar los hechos que quedaron reflejados en el video viral.