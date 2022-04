Los malentendidos nunca son placenteros de vivir, pero siempre son entretenidos de leer. A todos nos pasó alguna vez: un "igualmente" cuando la mesera nos dijo que disfrutemos de la comida, algún "a vos" cuando nos agradecen por un favor, un "gracias" cuando nos pasan el primer mate, y una larga lista de etcéteras. Sin embargo, el desafortunado reflejo verbal que se volvió viral en Twitter se lleva la copa.

La usuaria @vico_pri compartió con sus seguidores en la plataforma del pajarito una incómoda situación que le tocó pasar con el proveedor que trae los huevos para su pastelería: "Ayer los huevos tenían olor por fuera y le tuvimos que pedir al repartidor que los cambie. Hoy cuándo llegó le dije: viniste con los huevos limpios me imagino", escribió la internauta.

Ayer los huevos tenían olor por fuera y le tuvimos que pedir al repartidor que los cambie. Hoy cuándo llegó le dije: viniste con los huevos limpios me imagino. ���������������� — vicky �� (@vico_pri) April 27, 2022

La publicación no tardó en llamar la atención de los usuarios, reuniendo más de 125 mil 'me gusta's y 3 mil retuits en pocas horas. Aprovechando la viralización de la anécdota, varios de los otros usuarios de Twitter decidieron compartir sus propias vergonzosas experiencias con una frase malentendida.

Sorprendentemente, los huevos fueron los protagonistas de gran cantidad de anécdotas virales: "Me pasó algo parecido, una vez en la verdulería estaba con mi vieja en la verdulería y ella ya llevaba como 3 bolsas y tenía las manos ocupadas, entonces cuando el vendedor nos viene a dar el Maple de huevos mi vieja me dice 'Agarrale los huevos al señor'", compartió un usuario.

"Huevero llega cuando estamos lavando el piso del local. Mi viejo: ¡Agárrenle los huevos en la puerta!", "Yo una vez fui a la tienda a comprar huevos y el doncito me los dio en una bolsa y mientras los seguía echando me di cuenta que la bolsa tenía un hoyo y solo recuerdo que le dije: «Don Carlitos, se le está saliendo un huevo» y acto seguido se me quedó viendo bien feo" y "Al verdulero de la vuelta de casa, no hace mucho tiempo, le pregunté (porque no los veía en góndola), a cuánto tenés los huevos y contestó: a 65 cm del piso. Todavía me río solo", fueron otros malentendidos compartidos bajo el tuit viral.

Mientras los huevos de gallina se prestan fácilmente a este tipo de deslices, no son por lejos los únicos: "El del restaurante me escribe WhatsApp para avisarme que mi pedido estaría listo en 5'. Yo ya estaba en camino a buscarlo, y no sé por qué le respondí: 'Estoy en 4'. Me quise morir", "En pleno casamiento por iglesia de mí primo, él le besa la mano a la esposa y mí viejo tira 'mirá le beso la argolla'" y "No hace mucho le dije a mí carnicero, tenés el mejor chorizo", compartieron otros usuarios.

Finalmente, gracias al tuit viral, los internautas escucharon de los trabajadores de servicio que están del otro lado de estos malentendidos: "Es tremendo. De jovencito mientras trabajaba en un supermercado una señora me preguntó dónde tenía los huevos y me tenté. La mujer se dio cuenta del suceso bochornoso y me palmeaba la espalda mientras me decía shhhhhh", acotó otra cuenta.