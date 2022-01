El ex líder de la UOCRA se refirió al video de la "Gestapo sindical", que dejó en evidencia la existencia de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal, que buscaba destruir el movimiento sindical.



El Pata Medina dijo haber sido perseguido judicialmente por no estar de acuerdo con la reforma laboral que se pretendía hacer. "Apuntaron contra mí porque no me casé con ningún gobierno, y menos con los que no aplican contra la justicia social y quieren engañar a la gente", expresó en diálogo con Crónica HD.