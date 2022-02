El periodista y conductor de Crónica HD Juan Cruz Sanz tuvo un fuerte cruce en Twitter con el influencer Santiago Maratea, quien logró recaudar una millonaria suma para ayudar a los bomberos y afectados por los incendios en Corrientes.



"No dudo de sus intenciones. Solo pregunté cómo se controla la plata y automáticamente arrancó un ataque brutal de trolls", explicó en una entrevista con Chiche Gelgblung.



Mirá el video y escuchá sus declaraciones.

El fuerte cruce entre Santi Maratea y Juan Cruz Sanz

El periodista de Crónica HD había estado en el centro de la polémica tras la picante discusión que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Ustedes crean en los reyes, todo lo que rodea el asunto de los 100 palos me hace ruido. MUCHO", había cuestionado Sanz en su cuenta de Twitter.

Entonces, Santiago citó su tweet y le respondió: "Me das una correa y lo saco a pasear".

“Buen día wachis. Ya están llegando algunos títeres de partidos políticos a tirarme hate (odio). Ja, mi momento preferido, vengan de a uno bebos”, arremetió el popular influencer. Y luego, se refirió al informador: “A los periodistas que me están tirando mierda, yo no tengo problema en tenerlos de hijos, pero denme 2 días que organizo el baby shower”.

"Te comiste el show, tranqui. Disfrutá tu momento. Venite el domingo a Crónica, ¿o te da miedo?", le respondió el periodista.

"Más que miedo me da cringe (vergüenza ajena)", cerró Santi, contundente.

Tras el cruce, Sanz decidió eliminar los tweets.

El cantante de La Mancha de Rolando, contra Santi Maratea

Santiago Maratea salió con los tapones de punta contra Manuel Quieto, el cantante de La Mancha de Rolando, que lo había acusado de hacer “antipolítica” con sus colectas solidarias en Twitter.

“Hola, soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos. 99 palos los puso soros y algunas ONGs de las que bancan también a El Presto y Danan”, escribió el músico en tono sarcástico.

Luego, ante las críticas que recibió, contestó: “Cuando un tweet desencadena que el call center ordene el ataque troll, es porque le jodió a alguien con oscuros intereses! Un abrazo a todos!”.

La respuesta del influencer no tardó en llegar: “Estoy tranqui, tranqui. Solo que no sé cómo arrancar el día: si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando”.

Luego, lanzó con ironía: “No sé si escucharon lo que dijo el cantante de La Mancha de Rolando porque seguramente no saben quién es el tipo, y porque aparte para escucharlo tenés que construir una máquina del tiempo y volver al 2003″.

“El tipo se puso a twittear y bardearme, diciendo que la plata de las colectas las pone George Soros, el hombre más millonario del mundo. O sea, este tipo está como yo en la cuarentena, viendo videos conspirativos… o sea, lo amo, hay una parte de la pelotudez de este muchacho que me cae bien”, agregó.

Por último, lanzó en tono ácido: “Lo que más me gustaría es que el de La Mancha de Rolando me mande una carta documento diciendo que dañé su imagen, y yo le diría ‘¿qué imagen si no te conoce nadie, boludo?’”.

Quieto volvió a responder, también en Twitter: «Estos pibes se comen el mundo desde un teléfono , que pisen un barrio , un merendero , que militen .. es complejo el poder qué hay atras , las falsas donaciones , la difusión de la antipolítica , eso no termina bien. Tanta gente ilusionada creyendo que ayuda y los están usando», dijo.

Y luego agregó: «Desde cuando la virtud de las personas se mide por «ser conocido»? ah si, desde que vivimos en la boludez de los influencers y generadores de contenidos. que siglo de mierda».