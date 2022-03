El jefe de Gobierno porteño se refirió, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias, a cuál será su programa para este año en lo referente a la educación, la seguridad y el transporte, entre otros temas.



Con respecto a la educación, Rodríguez Larreta resaltó en primer lugar que para su gestión "la presencialidad es la regla y no la excepción".



Además, mencionó que "en la Ciudad se encaró un plan para mejorar no solo el sistema de salud, sino también la cultura, el deporte, el cuidado del ambiente, el respeto por la diversidad y la lucha por la igualdad de género".



Por otro lado, valoró que "las tasas de delitos en la Ciudad son las más bajas en 30 años" y a su vez exigió "una Justicia independiente, que despierte confianza en la gente y que no reciba presiones, como sucedió con la marcha contra la Corte".



Mirá el video para enterarte de todos los detalles.