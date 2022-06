El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se acercó al piso de #CrónicaHD y reflexionó sobre el escenario político actual.



"Creo que hay un cambio de época y tenemos que adaptar nuestra doctrina a ese cambio de época".



Con respecto a la reforma laboral, el ministro aseguró: "No hay que tenerle miedo a las reformas" y agregó "yo creo que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas están en condiciones de tomar de manera necesaria gente, y no lo quieren hacer porque están ante situaciones que vulneran su actividad. Esas cosas hay que reverlas no hay que tenerles miedo".



