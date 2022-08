Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dialogó en vivo con #CrónicaHD y habló sobre el destino de la política nacional: "Me parece que el gobierno tiene que encontrar un rumbo, rumbo que no encontró en los últimos dos años"



Sobre la administración de Guzmán, sostuvo que el país "se pasó los últimos dos años sin ministro de economía" puesto que este se dedicó a "arreglar la deuda externa pero no llevó adelante un plan económico que mantenga a la Argentina de manera estable".



"Estoy convencido de que a partir de generar un plan económico y una dinámica de gestión vamos a poder salir adelante":



"Massa tiene un par de atributos que yo valoro: creo que es una persona trabajadora, conoce el estado como pocos. Todos creen que gestionar es algo muy facil pero las relaciones de la gestión son complicadas y me parece que Massa es un hombre muy experimentado que sabe rodearse de buenos equipos".



