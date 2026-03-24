Día de la Memoria: habló en Crónica la nieta que aparece en el video del gobierno

Miriam Fernández, la nieta recuperada 127° habló en exclusiva con Crónica TV, después de aparecer en el video oficial del Gobierno Nacional por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y contó su historia.

En detalles, expresó todo sobre lo que vivió y transitó a lo largo de estos años. Durante la entrevista, Fernández aclaró que lo único que desea es contar su experiencia y lo que ella sabe.



