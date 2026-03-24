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Martes, 24 de marzo de 2026

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Día de la Memoria: habló en Crónica la nieta que aparece en el video del gobierno

En exclusiva con Crónica TV, Miriam Fernández, la nieta que habló en el video del Gobierno por el Día de de la Memoria, Verdad y Justicia.

Miriam Fernández, la nieta recuperada 127° habló en exclusiva con Crónica TV, después de aparecer en el video oficial del Gobierno Nacional por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y contó su historia.

En detalles, expresó todo sobre lo que vivió y transitó a lo largo de estos años. Durante la entrevista, Fernández aclaró que lo único que desea es contar su experiencia y lo que ella sabe.


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