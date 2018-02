"Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro”, afirmó Daniel Angelici.



El presidente xeneize le recordó con ironía la invitación a Matías Lammens para que forme parte del Comité Ejecutivo de la AFA.



Por su parte, el máximo mandatario del Ciclón, había generado polémica al señalar públicamente que “hay jugadas puntuales que nos hacen preguntarnos qué pasó. No voy a hablar de guardia alta o baja, pero sí manifiesto mi preocupación" y que se sintió muy perjudicado por el arbitraje de Trucco en el clásico, algo que le manifestó en privado a Claudio "Chiqui" Tapia, a quien criticó por haber ido al cumpleaños de Carlos Tevez.