"No es algo que me guste, ni vamos a poner excusas. Acabo de llegar esta mañana del exterior y estaba enterado de lo que pasó. Lo primero que hice cuando me enteré fue abrir un sumario administrativo para aclarar el tema. Si bien no deja de sorprender, no nos gusta ni queremos aceptar que las cosas sean de esta manera", dijo Daniel Angelici, con voz calma y tono molesto.

En diálogo con periodistas, el presidente "xeneize" declaró "Vamos a ver todo lo que sucedió en el tema seguridad, quién autorizó y ver cómo podemos prevenir este tipo de acontecimientos, que no es nada grato y no le hace bien a la institución"

"Decimos siempre que los muchachos caracterizados, denominados la barra, tienen que venir sólo los domingos, mientras tengan carnet el día, para alentar al equipo. Nada tienen que hacer en Casa Amarilla", expresó el dirigente.



Angelici afirmó que la investigación interna para determinar cómo entró la barra a las instalaciones del club “serán profundas y hasta las ultimas consecuencias”.

"No quiero cortar el hilo por lo más fino, pero si estás haciendo seguridad en Boca no pueden venir 10 o 12 tipos y entrar como si estuvieran en su casa, porque de hecho no la es. Nosotros somos las autoridades y debemos tener a la gente preparada para decir que no y, si quieren entrar a la fuerza haremos la denuncia", concluyó sobre ese tema.

El festejo "desmedido de Pablo Pérez

El presidente de Boca dio su opinión sobre la tensa situación que se vivió con el volante xeneize



"No me gustó el desahogo en el gol y voy a hablar con él.áNo es lo que pretendemos de un jugador profesional del club. El capitán de Boca no puede insultar, a veces hay que guardarse lo que uno siente, aunque después hizo bien en pedir disculpas”, explicó, tras lo cual descartó que el jugador vaya a ser sancionado.

En cuanto a Carlos Tevez, el presidente de Boca dijo que “ningún dirigente va a decir dónde tiene que jugar, para eso está el cuerpo técnico que es el que cree que puede ponerlo donde mas rinde para el equipo”.

Al ser consultado por el nivel del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, Angelici sostuvo "es cierto cuando dicen que Boca no juega bien".